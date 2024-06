L’AACC officialise sa mue avec un nouveau nom et une nouvelle identité

Nouveau look pour une nouvelle vie.

Alors que les 71ᵉ Cannes Lions entament leur dernière ligne droite, l’AACC a convié la presse et ses partenaires sur la plage cannoise privatisée par RTL pour une grande annonce.

L’AACC n’est plus l’acronyme de l’association des agences conseil en communication, mais celui de l’association des agences conseil et création. Exit le terme communication, vive la création !

Pourquoi un tel changement ? « Depuis notre élection, nous nous sommes engagés à transformer l’AACC pour que notre association ressemble davantage à la variété de nos agences. Nous sommes aujourd’hui une association plus ouverte, plus participative, traversée par tous les enjeux de nos métiers. Il nous semblait tellement important que le mot création soit dans notre nom. Vive la création française et vive notre collectif », déclarent Bertille Toledano (BETC) et David Leclabart (Australie.GAD). Ce processus a été initié il y a 3 ans avec l’élection des co-présidents actuels, et a connu une accélération avec l’arrivée de Caroline Fontaine en tant que déléguée générale il y a 9 mois.

Une nouvelle identité

Pour accompagner ce changement sémantique structurant, l’identité visuelle de l’AACC a été revue en profondeur pour qu’elle reflète ce qu’est l’AACC aujourd’hui. Moins monolithique, moins figée, plus incarnée aussi.

La nouvelle identité graphique, conçue par Aaron Levin, se distingue par un signe répétitif, résolument seventies, interprété comme des guillemets ou des yeux, avec une symétrie oblique entre le « a » et le « c », permettant une appropriation unique. L’AACC adopte également une typographie propriétaire, la bien nommée BLAACCK, créée par Black Foundry. Exit le rouge de la marque AACC, il n’y a désormais plus de couleur fixe, mais un jeu de 8 palettes de couleurs qui seraient utilisées en rotation sans qu’aucune ne porte une délégation ou une verticale donnée. « Pas de vert pour la commission RSE par exemple« , précise Caroline Fontaine.

L’agence 4uatre s’est chargée du motion design représentant ce nouvel élan.

Un nouvel écosystème digital revu

En outre, cette mutation s’incarne à travers un nouvel écosystème digital, réalisé par Brainsonic et déployé à l’automne. Ce système offrira à ses membres des services uniques et exclusifs, tout en ouvrant l’association vers l’extérieur pour valoriser la diversité des agences, la richesse des métiers et l’authenticité des engagements.

De grands enjeux à venir

Les défis ne devraient pas manquer dans les prochains mois pour la nouvelle association des agences conseil et création : défense de la rémunération (« On ne vend pas du temps passé mais de la valeur« , prévient Caroline Fontaine) et impact de l’IA sur les métiers. Sans oublier un contexte politique inédit qui pourrait sensiblement changer les données économiques françaises dès juillet.

Et surtout, le temps file : le mandat des co-présidents bénévoles Toledano et Leclabart se terminera dans un an, à la fin juin 2025. Aujourd’hui, les statuts ne leur permettent pas de briguer un troisième mandat. Mais après tout, ceux-ci avaient déjà été modifiés pour accueillir deux co-présidents, ce qui est désormais obligatoire au sein de l’association.

Mais pour le moment, place à la fête. Il est 18h30 et l’AACC a décidé de célébrer ce moment (re)fondateur sur une plage cannoise. « Je suis ravie du travail collectif réalisé depuis mon arrivée. Nous entamons une nouvelle ère pour l’association, pour mieux porter la valeur de nos métiers à impact » conclut Caroline Fontaine, déléguée générale.