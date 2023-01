Quand Midjourney et ChatGPT se rencontrent, cela accouche d’une comédie musicale

On demande à voir le remake de “West Side Story”.

Pour les aider à concevoir la campagne de la plateforme de généalogie Storied, l’agence 2Player et la société de production Droptree ont fait appel au top de l’intelligence artificielle : l’ami des stars, ChatGPT, et la faiseuse de rêves, Midjourney. En ressort une comédie musicale burlesque efficace à moindre coût et… moindre temps.

“Nous nous attendons à ce que l’IA continue de croître au sein de notre processus comme la croissance d’un cerveau supplémentaire”, se réjouit Brad Hall, directeur créatif de 2Player, dans les colonnes d’AdAge : si le script initial a bien été rédigé par des humains, l’utilisation des intelligences artificielles a permis de concevoir l’ensemble des détails narratifs et visuels en réduisant, de façon conséquente, les coûts de production. Quand ChatGPT étendait le récit en rédigeant une dizaine d’histoires sur le thème de la famille, Midjourney générait un bon nombre de photos d’archives et de dossiers en lien avec le cercle familial. La campagne, en elle-même, est une série de vidéos d’une durée totale de 3 minutes narrant les anecdotes d’une famille un poil déjantée dans le style d’une comédie musicale absurde et comique.

Selon le directeur marketing de Storied, Brandon Camp, tout aussi satisfait du résultat : “De nouveaux outils révolutionnaires comme l’IA et l’Unreal Engine ont permis à 2Player de créer une publicité avec une valeur de production impensable avec leurs budgets il y a des années” (source : AdAge). Pour l’heure, le débat persiste au sein du secteur créatif : l’IA, progrès ou danger ?