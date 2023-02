Paris Hilton se détend avec le paiement en 4 fois de Klarna

Un comeback hiltonnant.

Pour sa nouvelle campagne de marque, la solution de paiements différés Klarna a fait appel à 11:11 Media et à sa cofondatrice, la diva de la mode Y2K Paris Hilton, en chèque et en or. En compagnie de l’influenceur beauté Bretman Rock, la femme d’affaires joue la courtisane comique dans 2 spots aussi sexy et vintage qu’un champagne millésimé.

Sous la réalisation de l’ukrainienne “Grammy Awardisée”, Tanu Muino, les 2 compères de la mode survendent avec humour – et une bonne couche de rose – les avantages des services de Klarna pour effectuer des paiements en plusieurs fois. La fintech suédoise propose, en effet, d’étirer ses paiements jusqu’à 4x sans frais, d’où la drôle de forme du teckel dans le clip. À une époque où Tik Tok, Instagram et le metaverse envahissent nos écrans, la marque nostalgique (comme nous) s’imprègne parfaitement du peps des années 2000 mêlé à l’arrogance old-school de la jet-setteuse américaine pour marquer le coup. Et ça, “that’s smooth”.