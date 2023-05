Découvrez ce qui se dit vraiment lors du conseil d’administration d’un géant du fast food

Inspiré de faits réels.

« Behind Closed Doors », c’est le nom de la nouvelle campagne de l’application d’investissement Fennel. Celle-ci révèle des vérités troublantes concernant les processus décisionnels au sein des conseils d’administration des grandes entreprises. Le but ? Conférer aux investisseurs individuels le pouvoir d’opérer des choix pertinents et d’impulser un changement significatif face à la pollution.

En s’appuyant sur les déclarations émanant de l’assemblée générale annuelle 2022 d’une célèbre chaîne internationale de restauration rapide – celle au branding jaune et rouge… – Fennel met en lumière la manière dont des décisions cruciales relatives à des enjeux tels que les activités de lobbying et la vaisselle réutilisable sont prises (vite fait, bien fait). Et quelles répercussions elles ont sur l’environnement et la société.

Le spot de 2 min 35 présente une reconstitution parodique de la réunion du conseil d’administration de cette marque de fast-food, en utilisant de véritables extraits issus de la documentation officielle de ladite assemblée. Malgré les engagements pris par leurs homologues concurrents, les membres du CA rejettent à maintes reprises les rapports portant sur les antibiotiques utilisés dans l’élevage, les activités de lobbying et la pollution plastique. La proposition qui finit par recevoir leur approbation concerne une augmentation de 84,5 % de de la rémunération des hauts dirigeants. Tiens, tiens.

Élaborée en collaboration avec l’agence 10 Days, la campagne sera diffusée sur les réseaux au cours des mois de mai et de juin, une période où le vote des actionnaires atteint des sommets. De plus, elle est lancée seulement une semaine avant la tenue de l’assemblée générale annuelle de cette entreprise de restauration anonyme, qui a eu lieu hier, le 25 mai. La claque.