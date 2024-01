Les taxis londoniens seraient plus rapides qu’une Ferrari

Bloqué dans le trafic à Londres ? Vous n’avez qu’à prendre les célèbres taxis noirs, les black cabs ! Gett, l’app de réservation de taxis, réalise une campagne aux visuels plus humoristiques les uns que les autres. Vous pourrez désormais les apercevoir autour des stations et des différentes routes embouteillées.

À travers une série de prints, l’agence 10 Days a imaginé des affiches oranges, tapissant la capitale et captant l’attention des passants avec des phrases toutes aussi efficaces les unes que les autres. Un humour britannique et une approche visuelle accrocheuse : « Un taxi noir est plus rapide qu’une Ferrari – bus lane baby » (voie de bus), « Those boots aren’t made for walking » (ces bottes ne sont pas faites pour marcher) en référence à la musique de Nancy Sinatra.

Jolyon White, co-fondateur de 10 Days s’est d’ailleurs exprimé sur cette campagne en déclarant : « L’astuce consistait à rester simple et à montrer des taxis noirs emblématiques dans toute leur splendeur. Combinez ensuite cela avec un titre provocateur axé sur les bénéfices et vous êtes en présence d’un gagnant. Gett l’a compris et nous a fait confiance du début à la fin. Il s’agit d’un excellent projet, qui sera certainement accroché à notre mur ».

Katie McPhee, directrice marketing de Gett au Royaume-Uni, a aussi commenté l’événement : « Au cours des derniers mois, nous avons été fascinés par la valeur que Gett apporte aux différents segments de Londoniens en déplacement. Cette campagne vise à toucher différents publics et à présenter ces différents cas d’utilisation ainsi que notre appréciation universelle du taxi noir – tout en apportant un sourire aux visages des navetteurs ».