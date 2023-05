Keanu Reeves et Sofia Coppola se retrouvent autour d’un whisky Suntory

Vous apercevrez même Bill Murray pour les 100 ans de la marque.

Amateurs de whisky, vous allez être ravis par cette nouvelle : Suntory, une distillerie japonaise emblématique dont certaines bouteilles font partie du top 10 mondial, fête ses 100 ans. Pour l’occasion, le groupe s’offre une campagne avec Keanu Reeves, qui avait déjà travaillé pour la marque en 1992, avec Sofia Coppola en guise de réalisatrice, ainsi qu’une micro série dans laquelle ce sera à Roman Coppola de faire briller l’acteur… et la marque.

De quoi rappeler le film Lost in Translation aux plus cinéphiles d’entre vous, réalisé par Sofia et point de départ de la phrase Suntory Time, iconique de la marque. Bill Murray, qui jouait alors dans une publicité fictive pour la marque, refait son apparition 20 ans plus tard dans cette campagne, qui est une compilation rendant hommage aux 100 ans de publicités qui ont fait vivre ses spiritueux. N’hésitez pas à vivre ou revivre ici la scène hilarante du film, qui décidément illustre parfaitement son nom. D’autant que le spot se conclut par une publicité en compagnie de Sammy Davis Jr, illustre membre du Rat Pack qui a inspiré le passage culte avec Bill Murray.

La marque fait partie des whiskies favoris des stars depuis des années, et ce, pour d’excellentes raisons : le savoir-faire japonais, reconnu mondialement pour être à l’origine de certains des meilleurs whiskies, ainsi que le positionnement luxueux de la marque ne sont pas sans déplaire à de nombreuses célébrités, dont Keanu Reeves fait partie si on en croit ses mots à propos de la campagne :

“Je suis honoré de m’associer à nouveau à Suntory Whisky trente ans après notre campagne Suntory Reserve. Je suis un grand fan de Suntory Whisky, c’est donc très spécial de collaborer en l’honneur de cet anniversaire marquant. Mon admiration pour le whisky va au-delà de la dégustation du whisky. C’est le savoir-faire japonais élevé et l’attention portée à chaque détail qui rend le whisky Suntory si spécial. En tant qu’acteur perfectionniste et perfectionnant mon propre métier, partager ce processus dans une docu-série est un plaisir.”

En l’honneur de cet anniversaire, Suntory lance également quatre whiskies en édition limitée, le Hakushu 12 ans d’âge, le Hakushu 18 ans d’âge peated malt le Yamazaki 18 ans d’âge Mizunara et le Yamazaki 12 ans d’âge.