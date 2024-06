Zoom : échappez aux réunions ennuyantes grâce à l’IA

Et en prime, la semaine de 4 jours.

Pensez-vous qu’il existe quelque chose de plus ennuyant qu’une énième réunion sur Zoom ? Oui, ces réunions pendant lesquelles vous vous demandez ce que vous faites là, où vous réalisez que vos projets s’empilent et que vous devrez faire des heures supplémentaires pour rattraper le temps perdu. Eh bien, Eric Yuan, le CEO de Zoom, veut vous épargner ces réunions. Ce qui peut sembler étonnant pour quelqu’un dont le cœur de métier est de permettre des réunions à distance…

Comme pratiquement toutes les entreprises basées dans la tech en ce moment (et même dans d’autres secteurs), Zoom a lourdement investi dans le développement des IA. Et l’une de ses nombreuses applications pourrait vous intéresser : vous pourriez bientôt confier toutes vos tâches ennuyantes à votre clône.

Vous vous en doutez, l’IA n’est pas encore tout à fait assez performante pour nous remplacer pendant nos réunions. À terme, Eric Yuan souhaite pourtant l’employer pour les rencontres digitales, mais aussi pour traiter vos emails, vos messages, et toutes ces autres tâches consommatrices de temps et ennuyantes. Le plus beau : cela pourrait enfin nous rapprocher de la semaine de 4 jours. Enfin, c’est en tout cas l’objectif du chef d’entreprise.

Les mots d’Eric Yuan, tirés d’un entretien avec le média The Verge : « Aujourd’hui, nous passons tous beaucoup de temps à passer des appels téléphoniques, à participer à des réunions, à envoyer des e-mails, à supprimer des spams et à répondre à des messages texte, tout en étant très occupés. Comment tirer parti de l’IA, comment utiliser Zoom Workplace pour automatiser complètement ce type de travail ? C’est quelque chose de très important pour nous. »

« Pour l’instant, le fait est que l’IA n’est pas encore prête, et cela prendra encore du temps. Imaginons, dans cinq ou six ans, que l’IA soit prête. L’IA pourrait probablement aider pour environ 90 % du travail. »

Alors, plutôt utopie ou dystopie ? Yann Le Cun (Meta) aurait tendance à écarter une telle éventualité à court terme, les LLM étant vouées à atteindre rapidement leurs limites selon lui.