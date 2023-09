Zoom se renomme Zooooooooooooom avec Andrés Cantor et l’agence de Ryan Reynolds

Saurez-vous tenir la note aussi longtemps que lui ?

Si la pandémie de Covid nous a ouverts à de nouvelles manières de travailler, offrant la possibilité du télétravail à de nombreux salariés qui ne l’avaient jamais envisagé auparavant, certains outils ont été nécessaires pour permettre ce changement. Parmi ceux-ci, on trouve Zoom : et bien que l’application existe depuis 2011, elle doit réellement son explosion à cette année 2020 très particulière… et celles qui ont malheureusement suivi. Aujourd’hui, des outils tels que celui-ci sont monnaie courante, et tous se sont complexifiés pour aboutir à des plateformes plus complètes.



Ainsi, Zoom n’est plus qu’un simple outil pour passer des visioconférences ou envoyer des messages. Dans sa dernière campagne, imaginée par Maximum Effort, l’agence / société de production de Ryan Reynolds, l’outil met en avant ses nouvelles fonctionnalités, telles que Zoom Scheduler, Whiteboard et Team Chat (de quoi se rappeler Teams ou Slack, non ?) Alors, pour aller avec cette plateforme qui est somme toute bien différente qu’à ses débuts, un changement de nom s’impose, non ?

C’est là que les choses deviennent amusantes. Vous souvenez vous d’Andrés Cantor, ce présentateur de football argentino-américain iconique ? Et de ses GOOOOOOOOOOOOOOAAAAALS impressionnants ? Eh bien voilà qu’il a remis ça mais cette fois, avec ZOOOOOOOOOOOOOOOOOOM. C’est le nouveau nom qu’aurait bien pu prendre Zoom… avant que l’application ne décide de continuer avec son nom actuel, réalisant que cette version plus longue serait peut-être difficile à prononcer pour beaucoup – en tout cas, pas sans un effort maximum (vous l’avez ?) Et ne parlons même pas du référencement ou des recherches dans les App Stores.

Une idée qui donne tout de même naissance à une campagne cocasse et pertinente, de quoi bien faire passer le message : le Zoom que vous connaissiez a évolué, et tout ce dont vous avez besoin est maintenant disponible sur Zoooooooooooooooooom.

La publicité

Andrés Cantor en pleine action

Alors, vous avez identifié la différence ?