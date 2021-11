Avec Connected Retail de Zalando, les magasins physiques accélèrent leur digitalisation

Entre le physique et le numérique, il n’y a plus qu’un… clic.

Article sponsorisé par Zalando

Zalando, la première plateforme de mode d’Europe, a lancé Connected Retail, permettant aux commerces de mode physiques de connecter leur magasin à des millions d’acheteurs sur Zalando. Lancée il y a 3 ans dans de nombreux pays d’Europe, Connected Retail a connu un développement spectaculaire en séduisant plus de 6000 boutiques.

C’est depuis début avril que les commerces physiques français ont accès à la solution. C’est sans risque ni frais que les magasins qui le souhaitent peuvent bénéficier du logiciel de connexion, du contenu en ligne, des options de paiement, du support client et des gestionnaires de comptes personnels tout en gardant le contrôle du prix, du stock et de l’assortiment vendu via la plateforme Zalando. Connected Retail a été conçu pour que les détaillants et clients en ressortent gagnants : plus de ventes pour les premiers et une plus grande sélection d’articles pour les seconds.

C’est dans ce contexte que Zalando sort son film “Ouvert à la croissance”, dans lequel la marque reflète le fort besoin de grandir de tous détaillants de mode, presque invincible. Elle incite le plus de boutiques physiques possible à savoir saisir les opportunités qui s’offrent à elles pour se faire connaître et s’ouvrir aux possibilités numériques. Ce spot coloré et envoûtant montre la puissance et l’impact de Connected Retail sur vos produits vendus en boutique. Toucher Connected Retail même du bout des doigts saura faire ressortir les plus belles couleurs de vos articles blancs. Belle métaphore pour induire que Zalando saura rendre tout article d’un magasin physique tout aussi séduisant en ligne.

Ainsi, Connected Retail va permettre aux revendeurs physiques de renforcer leur présence en ligne, que vous soyez une petite marque ou un détaillant local, un grand magasin ou une marque de vente directe. Avec cette solution, Zalando offre une nouvelle façon de penser le futur du commerce en Europe, et permet au marché français, l’un des plus importants de la mode en Europe, de mettre en avant la diversité de ses magasins et boutiques de mode et prêt-à-porter.

