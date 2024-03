Bronzer sur un chantier.

Pour être à la pointe de la mode, il faut trouver le style qui vous correspond et qui vous fait vous sentir vous-même. Que vous soyez mannequin, musicien, crocheteur, footballeur ou joueur de pétanque, Zalando vous invite à être comme bon vous semble dans des vêtements qui vous rendent heureux. Alors pour l’arrivée des beaux jours et de la collection printemps/été 2024, trouvez votre style !

La musique de la pub Zalando 2024 : A taste of you est « I’ve Gotta Be Me » de Sammy Davis Jr.

