Top France YouTube 2023 : qui sont les créateurs et les vidéos les plus populaires ?

Combien de créateurs connaissez-vous parmi ce Top 30 ?

Parmi les plateformes gratuites de vidéo à la demande (AVOD), YouTube est décidément la première, avec une concurrence quasi inexistante sur ce secteur. C’est donc sans surprise qu’on y retrouve les vidéos les plus vues, les créateurs les plus importants et les clips musicaux les plus écoutés. À leur tour, ces tendances permettent de comprendre les goûts de la société qui les consomme… des tendances qui ne devraient pas vous étonner.

Nous ne sommes pas moins friands de ce genre de contenu en France que dans le monde, comme le montre ce classement se basant sur les tendances préférées de l’Hexagone.

Le top des créateurs

1. MrBeast

2. Inoxtag

3. [ Unchained ]

4. Michou

5. SQUEEZIE

6. ARAD

7. Tibo InShape

8. Furious Jumper

9. Baggy Dessine

10. Cossi

Le top des créatrices

1. Cossi

2. Océane +

3. Lilyslilah

4. CHOCOH

5. Loufitlove

6. Raphaëlle la Maman

7. Leti

8. Mlle Fantazia

9. MIRA

10. Vanukee ASMR

Les étoiles montantes

1. ARAD

2. Flojo

3. Gabinouvilla

4. EGO

5. Spectracious

6. Océane +

7. L’étoile Noire

8. Lauren Cruz

9. NexTaz

10. Waythes

Le top des vidéos

1. QUI EST L’IMPOSTEUR ? (ft Eric & Ramzy) – SQUEEZIE

2. 48H pour Survivre à une invasion de Zombie (Ft. Michou, AmineMaTue et Matt) – Inoxtag

3. S’INFILTRER DANS LA MAISON D’UN FOU CHALLENGE ! (Ft. Inoxtag) – Michou

4. Le Pire Stagiaire agent matrimonial (rencontres amoureuses) en Belgique – Version longue – Greg Guillotin

5. ON ACCOSTE DES GENS EN VOITURE (Avec Théodort) – Mastu

6. AUTO-ROAST : On se clash violemment et c’est si satisfaisant (autodérision level MAX) – Mcfly et Carlito

7. QUE SONT-ILS DEVENUS ? (version française) – SE

8. TROUVE LE GÂTEAU ! #2 (Avec @Squeezie) – JOYCA

9. Mettre des AILES sur une voiture : ÇA VOLE ? – Vilebrequin

10. 100 COUCHES DE MÉTAL CHALLENGE (on s’évade de notre prison de métal) – Amixem

Le top des clips musicaux

1. Soolking ft. Gazo – Casanova [Clip Officiel] – Soolking Officiel

2. SDM – BOLIDE ALLEMAND 1/2 (Clip Officiel) – SDM Officiel

3. Gaulois – Jolie feat. Ninho (Clip Officiel) – Gaulois officiel

4. JuL – La faille // Clip Officiel // 2023 – DORETDEPLATINE

5. Heuss L’Enfoiré – Saiyan ft. Gazo (Clip Officiel) – Heuss L’Enfoiré

6. Aya Nakamura – Baby (Clip officiel) – Aya Nakamura

7. Miley Cyrus – Flowers (Official Video) – MileyCyrusVEVO

8. Naps (ft. Gazo & Ninho) – C’est carré le S (Clip Officiel) – Naps Officiel

9. Yanns – Mains en L’air (Clip Officiel) – Yanns

10. Niro – Qui sait ? feat. ElGrandeToto (Clip officiel) – Niro

Les top shorts :

1. Un bisou ou un câlin – Lauren Cruz

2. Rating Strangers Shots (Crazy Fail compilation) – Tuvok12

3. la sonnerie de téléphone – Jerezalto

4. #booshramamad – Booshra & Mamad

5. Avec le soutien des forces de l’ordre – Kenny THOMAS

6. MAMAN ISOLÉE – @NabilAbsi #love #viral #women #shorts – Nabil Absi

7. Il m’offre à manger gratuitement ! – iroy

8. Biraz da videoların arkaplanını görelim #shorts – Semiraminta

9. une histoire de ketchupabonne toi la mif – Levilone Family

10. Blooper. – Dan Rhodes

Ce classement auto-édité par YouTube / Google se base sur les chiffres de 2023, qu’il s’agisse du nombre de vues de chaque clip ou vidéo ou de celui d’abonnés des créateurs et de son évolution en France.