YouTube va indiquer quelles sont les vidéos générées par des IA

Entre créativité et responsabilité.

Les intelligences artificielles, sujet tech principal de l’année 2023, reviennent encore une fois à la charge. C’est maintenant au tour de YouTube d’adapter son offre autour de ces dernières : la plateforme appartenant à Google a décidé de labelliser les contenus générés par IA, et durcit par la même occasion les règles d’usages de ces IA. Une initiative qui n’a pas pour but de restreindre la créativité des créateurs de la plateforme, bien au contraire, puisque celle-ci promet de révolutionner YouTube en ouvrant de nouvelles perspectives aux créateurs et à leur audience… mais qui vise à augmenter la transparence de l’hébergeur de vidéos auprès de ses utilisateurs et de prendre ainsi ses responsabilités en la matière.

Les créateurs devront indiquer clairement si leur contenu est modifié ou créé de manière synthétique, particulièrement lorsque celui-ci aborde des sujets sensibles. YouTube vise ainsi à informer les spectateurs de la nature du contenu qu’ils visionnent, ne laissant plus la place au doute. L’IA générative soulève également des questions sur la protection de la vie privée et les droits des artistes. Les internautes pourront signaler les contenus manipulés ou générés par l’IA qui simulent des personnes identifiables, qu’il soit question de leur visage ou de leur voix… Cependant, la suppression des contenus dépendra de divers facteurs, comme s’il s’agit d’une parodie ou d’une satire. Plusieurs célébrités ont déjà vu sortir les premières vidéos utilisant leur voix générée par IA pour des chansons qu’ils n’ont jamais interprétées. Il en va de même pour quelques hommes et femmes politiques.

YouTube insiste sur sa volonté de prendre le temps nécessaire pour développer des outils d’IA responsables. La plateforme s’engage à travailler sur des mesures de protection pour empêcher la création de contenus inacceptables. Elle reconnaît également la nécessité de rester agile pour faire face aux défis émergents, en s’appuyant sur l’IA générative pour améliorer la détection des comportements abusifs. En fin de compte, YouTube voit l’IA générative comme un catalyseur de transformation, et s’engage à collaborer avec les créateurs, les artistes et les acteurs de l’industrie créative pour un avenir bénéfique à tous.

Pour en savoir plus :