Top 10 des meilleures IA de sous-titrage

Avec du gratuit et du payant !

S’il y a une chose qui est devenue absolument indispensable quand on regarde un format vidéo, c’est bien d’avoir des sous-titres de qualité. Que votre format soit destiné à une diffusion sur les réseaux sociaux ou non, ceux-ci en ont fait la norme. Après tout, vous n’avez pas toujours des écouteurs à proximité ; et pourtant, il serait dommage de passer à côté d’un contenu simplement parce que vous ne pouvez ni écouter ni lire ce qui s’y dit.

1. Checksub

En tête de ce top 10 des IA de sous-titrage, on retrouve donc Checksub. Cet outil est rapide d’utilisation, et dispose d’une interface intuitive. Il offre une bonne variété de designs de sous-titres, qui sont personnalisables, notamment avec une animation de taille modulable, et une bonne précision linguistique : il y a peu de fautes d’orthographe et il comprend bien la ponctuation. Pour vos traductions, pas d’inquiétude : cet outil prend en change 267 langues et est généralement plutôt correct. Ses formats d’import/export sont variés : il supporte l’importation de fichiers SRT et peut s’exporter dans de nombreux formats (SRT, VTT, TTML, CSV, etc.).

Il n’est cependant pas sans inconvénients : cette IA ne permet pas d’utiliser des émojis dans les sous-titres, le temps d’export est plutôt long, et les traductions, bien que globalement bonnes (ici testées avec l’anglais), nécessitent parfois des corrections manuelles. Les abonnements vont de 12€ à 299 € par mois pour les entreprises.

2. Veed

Veed se place en seconde position, avec ses propres avantages et inconvénients. Cet outil propose trois méthodes de sous-titrage, permettant une bonne flexibilité selon les besoins, et son interface est intuitive, comme chez le leader de ce classement. Contrairement à Checksub, Veed.io permet aussi d’utiliser des emojis dans ses sous-titres et propose divers designs pour ceux-ci, avec notamment des possibilités d’animations. Niveau linguistique, on remarque peu de fautes d’orthographe et une bonne gestion de la ponctuation. Il propose aussi une centaine de langues, et la traduction vers l’anglais est rapide. Question export, celui-ci prend en charge trois formats : SRT, TXT, et VTT.

Niveau inconvénients, la version gratuite y est relativement limitée. La durée et la qualité sont restreintes, et sa version payante va de 13€ à 58 € par mois et par utilisateur. Les traductions sont imparfaites, dont celle en anglais qui bien que rapide, demande quelques corrections. Il offre également moins de langues que d’autres concurrents.

3. Capte

L’IA de Capte ferme la marche de ce podium, et remporte la médaille de bronze. Comme les outils précédents, celui-ci propose une utilisation intuitive, cette fois grâce à une interface similaire à Word qui facilite l’édition des sous-titres. La retranscription y est automatique, et sa reconnaissance vocale précise lui permet d’être rapide et fiable. Les options de personnalisation vous permettront de styliser vos sous-tires avec différentes typographies, adaptées aux réseaux sociaux. Quant au timing des sous-titres, ceux-ci sont facilement calés à la seconde près. L’IA est aussi multilingue, avec 30 options de langues et une bonne qualité de traduction. Elle offre un stockage entre 2 Go et 100 Go, avec un chargement de vidéo de 5 à 20 minutes selon le plan choisi. Une fois tout cela fait, l’outil soutient le format d’import export de fichiers SRT.

Du côté des inconvénients, on doit mentionner les restrictions de la version gratuite en termes de durée de vidéos et de stockage. La ponctuation de la retranscription peut comporter des erreurs de ponctuation, notamment pour les questions et quelques erreurs mineures d’orthographe. Elle comporte des limites en termes de traduction, ne proposant “que 30 langues”, ce qui est moins que chez certains concurrents, avec quelques erreurs de traduction. Quant aux divers abonnements, ceux-ci varient de 7€ à 50€ par mois.

4. Kapwing

En quatrième position, Kapwing propose un sous-titrage automatique ainsi que diverses options de stylisation, de designs, de sous-tires et d’animation ou de transition. Il est capable de faire peu de fautes d’orthographe et gère bien la ponctuation. En termes de langues, ce modèle en supporte 80, ce qui en fait un outil flexible pour le sous-titrage multilingue. Niveau export, celui-ci est facile et prend en charge les formats SR, VTT et TXT.

Évidemment, tout n’est pas parfait : cet outil est relativement complexe pour les débutants, surtout pour les vidéos longues. Certains utilisateurs ont signalé que l’édition de celle-ci pouvait générer des bugs. La version gratuite est limitée, n’allant pas au-delà de 4 minutes de vidéo. En termes de traduction, en dehors de l’anglais, celle-ci peut rencontrer des difficultés. On remarque aussi l’absence d’émojis, qui sont impossibles à intégrer dans les sous-titres. Enfin, le coût des versions payantes est à retenir, allant de 16$ à 50$ par mois et par membre.

5. YouTube Creator Studio

Voilà enfin une plateforme que vous êtes sûrs de connaître, que vous soyez débutants en termes d’IA de sous-titrage ou non ! Pour commencer, passer par YouTube Creator Studio rend l’intégration aisée : les sous-titres sont directement créés, édités et diffusés depuis la plateforme. Il s’agit cette fois d’un outil entièrement gratuit, accessible à tous les créateurs de contenu. La plateforme étant internationale, elle supporte 40 langues avec une traduction automatique facile d’accès. Elle permet aussi aux utilisateurs de contribuer en ajoutant des sous-titres dans plusieurs langues, élargissant ainsi l’audience. Les formats d’export s’étendent du VTT au SRT et au SBV.

Les inconvénients restent malheureusement présents : on y retrouve le fait que l’interface de YouTube soit relativement difficile à utiliser pour les débutants, ou encore des choix de personnalisation limités pour modifier l’apparence visuelle de vos sous-titres. Bien que pratique, le sous-titrage automatique peut nécessiter des corrections pour être précis, et la durée des vidéos est limitée à 20 minutes. Enfin, vous n’aurez sur YouTube aucune option de personnalisation graphique des sous-titres, ce qui serait dommage pour vos contenus de marques.

6. Happy Scribe

En sixième position de ce classement, on retrouve Happy Scribe, qui est le premier outil à proposer des options de paiements flexibles. Cette fois, pas question d’abonnement : vous pouvez cette fois payer à l’utilisation avec des tarifs variés en fonction de la précision désirée : 0,20 $ par minute pour le sous-titrage automatique, 2,25 $ par minute pour des sous-titres créés par l’homme, et 6,30 $ par minute pour la traduction humaine. Cette plateforme a l’avantage d’être simple d’utilisation, mais aussi de faire peu de fautes d’orthographe et de bien gérer la ponctuation, surtout quand la retranscription a été faite à la main, et non par une IA. 76 langues sont proposées, avec une bonne qualité de traduction. Question export, plusieurs formats sont disponibles, dont SRT, VTT et DOC.

En termes d’inconvénients, Happy Scribe propose certes des options de sous-titrage automatique, mais avec un taux de précision de seulement 80 %, ce qui est souvent insuffisant si vous recherchez des résultats rapides et précis. Seuls les sous-titres créés par un être humain garantissent une précision de 99 %, qui peuvent vite devenir coûteux pour les longs formats. Niveau design, ceux-ci ne sont pas très variés et il n’y a pas de possibilité d’animations. On ne peut pas non plus utiliser d’émojis, ce qui limite la personnalisation visuelle. Les traductions, bien qu’elles soient bonnes, elles peuvent encore nécessiter des corrections manuelles.

7. Captions

Le premier avantage de l’outil Captions est sa précision élevée : celui-ci annonce une précision de 99 % pour la génération automatique de sous-titres. L’interface est intuitive et facile à prendre en main, et il supporte 43 langues pour générer et traduire vos sous-titres. C’est un outil idéal pour les petits budgets, puisqu’il est disponible sans frais pour une utilisation de base.

Évoquons quelques inconvénients justifiant cette 7ᵉ place. Il n’est pas possible d’exporter vos sous-titres au format SRT, ce qui limite la flexibilité. Il vous sera aussi nécessaire de souscrire à un abonnement payant pour exporter votre vidéo éditée. Les designs sont restreints, et offrent peu d’options de personnalisation comparé à d’autres outils présents dans cette liste. Les traductions, elles, sont de qualité moyenne pour celles générées automatiquement et nécessitent souvent des corrections manuelles.

8. Adobe Premiere Pro

Sans surprise, Adobe Premiere Pro propose un ensemble d’outils complets pour créer, éditer, styliser et exporter vos sous-titres dans divers formats. La transcription y est rapide avec très peu de fautes d’orthographe ou de ponctuation, et la personnalisation avancée vous permettra de styliser vos sous-titres grâce aux outils de conception du panneau Objets graphiques essentiels. Le logiciel prend aussi en charge 18 langues, et propose des exports variés comme du SRT, CSV, TXT ainsi que l’intégration dans des fichiers QuickTime ou MXF.

Malgré tout, Premiere Pro reste difficile à utiliser pour les utilisateurs novices. L’absence de traduction automatique des sous-titres limite aussi l’accessibilité multilingue, celui-ci étant capable de retranscrire différentes langues, mais pas de faire de traduction instantanée d’une langue vers une autre. Ce logiciel ne propose pas non plus d’animations automatiques, celles-ci doivent être ajoutées manuellement, de même pour les émojis. Il faudra aussi prévoir le budget nécessaire si vous souhaitez utiliser cet outil : la formule individuelle se situe autour de 26,21 €/mois et la formule Équipe à 33,49 €/mois par licence. L’essai gratuit est lui limité à 7 jours, ce qui peut être insuffisant pour décider si ce logiciel est fait pour vous. Enfin, Adobe nécessite une installation, contrairement aux autres outils de cette liste qui étaient jusqu’ici accessibles en ligne.

9. Submagic

En avant-dernière place, Submagic est une IA au sous-titrage dynamique : celle-ci offre des fonctionnalités avancées comme des zooms, des couleurs personnalisables, des émojis, des mots surlignés, et 20 typographies différentes, parfait pour faire place à la modernité. La transcription y est précise et avec peu de fautes d’orthographe, et elle supporte plus de 48 langues. En revanche, vous ne pourrez exporter vos sous-titres qu’en SRT.

Cela sonne trop beau pour être vrai, n’est-ce pas ? En effet, cet outil n’est pas parfait. Sa ponctuation est parfois à revoir, car quelques erreurs peuvent s’y glisser, et la version gratuite est restreinte à 3 vidéos par mois. Si cela ne vous suffit pas, les abonnements pourraient vous coûter cher, variant de 16 à 120 $ par mois, avec des plans avancés et pro à 20€ et 50€ par mois respectivement. La création des sous-titres y est lente, prenant 11 minutes pour 23 secondes de vidéo, et il n’y a pas d’option de traduction automatique.

10. Headliner

Pour terminer ce top 10 des IA créant automatiquement des sous-titres, voici Headliner. Cet outil est accessible facilement et gratuit, offrant jusqu’à 5 vidéos par mois. Il offre de nombreuses options en termes d’audio et de vidéo, notamment avec la création d’audiogrammes avec des courbes de fréquences animées et personnalisables, tandis que son support multilingue est plutôt impressionnant, étant disponible en 138 langues. La transcription automatique donne lieu à peu de fautes d’orthographe, garantissant une certaine qualité.

Cela ne vous empêchera pas de devoir relire les résultats obtenus : en effet, cette IA a tendance à faire quelques erreurs de ponctuation, vous forçant à avoir recours aux corrections manuelles. Malgré ses options de personnalisation, celle-ci reste aussi limitée puisque peu de designs de sous-titres sont proposés, avec seulement 2 options d’animation disponibles. Il ne sera pas non plus possible d’exporter vos sous-titres au format SRT, limitant la flexibilité de ceux-ci, et comme les deux outils précédents, il n’y a pas d’option de traduction automatique. Et pour parler du budget, il faudra vous attendre à des prix en 8 et 20 $ par mois.

D’autres options de sous-titrage par IA existent, mais elles n’ont pas su trouver leurs places dans ce top 10. Voilà néanmoins des options qui peuvent s’adapter aux besoins et budgets de chacun. Et si vous en connaissez d’autres tout aussi performantes, n’hésitez pas à nous écrire : [email protected]