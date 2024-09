YouTube teste les publicités sur les vidéos en pause

Une nouvelle façon de concevoir la pause publicitaire.

YouTube poursuit sa stratégie de monétisation des utilisateurs non-abonnés à son service Premium en testant un nouveau format publicitaire. Depuis le premier trimestre 2024, la plateforme expérimente des publicités qui s’affichent lorsqu’une vidéo est mise en pause. Résultat, un inventaire pub encore plus large et donc plus de revenus. Et la solution pour y échapper ? Passer à YouTube Premium. Quoi qu’il advienne, la plateforme de vidéos en ligne ne perd donc pas au change… sauf, bien sûr, si ses utilisateurs décident d’aller consommer leurs contenus vidéo ailleurs.

Désormais, lorsqu’un utilisateur met une vidéo en pause en plein écran, le contenu se réduit pour laisser place à une bannière publicitaire sur la droite de l’écran. Ces publicités, accompagnées d’un bouton permettant de les ignorer ou d’obtenir plus d’informations, sont loin de faire l’unanimité. Sur X (ex-Twitter), un utilisateur exaspéré a exprimé son irritation : « Sérieusement YouTube ? Des pubs quand on met en pause ? […] vos pubs deviennent ridicules. »

Seriously @YouTube? You're putting up ads when you pause a video now?



I am about to install a computer in place of the fire stick so I can have an ad blocker… Your ads are getting ridiculous. pic.twitter.com/OT4JMduGTU