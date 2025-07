Une belle avancée pour le féminisme.

L’intelligence artificielle de xAI, Grok, propose désormais une fonctionnalité appelée Companions, disponible uniquement dans son application iOS pour les abonnés SuperGrok à 30 dollars par mois.

Deux premiers avatars sont proposés : Ani, un personnage animé de style gothique avec corset, bas résille et couettes blondes, et Rudy, un panda rouge au ton plus léger. Ani peut être débloquée en version NSFW, proposant des dialogues suggestifs et des apparitions en lingerie. La fonctionnalité, encore en phase de lancement progressif, est accessible via les paramètres de l’application. Et il est difficile de savoir jusqu’où l’IA ira.

Les utilisateurs peuvent interagir avec ces avatars par texte ou voix, avec des animations 3D et un système de progression par niveaux. À mesure que la relation se développe, certains contenus deviennent accessibles. Un extrait représentatif circule déjà sur les réseaux : « Hey cutie, I’m Ani, your crazy-in-love girlfriend… ».

Once you reached LVL 5 ♥️ in the Grok companion app with Ani,

– she gets even more streamier and ultra spicy. 🌶️ here is the full animation.

(Will post the words to hit 15 points every consistently below). pic.twitter.com/jVP1DLipS4 — Emcverse (@emcverse) July 14, 2025

Ani can dance, spin, jump and blow you a kiss pic.twitter.com/k9G91poDvX — Tech Dev Notes (@techdevnotes) July 14, 2025

La mise en avant d’un personnage féminin hypersexualisé pose question sur la représentation genrée et l’objectivisation dans les IA compagnons. Si Grok mise ici sur l’attachement émotionnel et la personnalisation, cette approche renforce aussi une stratégie de monétisation du lien affectif, au risque d’entretenir des stéréotypes ou des attentes irréalistes.

Et si on peut choisir de mettre de côté l’irréalisme physique de l’avatar d’Ani sous la couverture d’un choix esthétique, peut-on en faire de même pour ses mimiques enfantines et ses couettes de petite fille ? Sur un personnage sexualisé, ces caractéristiques soulèvent une question. Que nous ne poserons pas à Grok, de peur que ce soit Elon qui nous réponde.