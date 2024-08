La nouvelle folie d’Elon Musk contre les annonceurs sur X

Il fait fort cette fois.

Voilà près de 2 ans que Elon Musk a fait l’acquisition de Twitter pour renommer le réseau social en X, et le chef d’entreprise excentrique est maintenant au cœur d’une nouvelle controverse. Cette fois-ci, il attaque en justice la Global Alliance for Responsible Media (GARM), l’alliance globale des annonceurs, dont font partie, entre autres, CVS Health, Mars, Orsted ou encore Unilever.

Son motif d’accusation ? Cette fédération agirait, selon lui, d’une manière injuste et illégale en boycottant les publicités de X. Loin de gérer l’affaire discrètement, le milliardaire a fait annoncer cette nouvelle à la directrice générale de X, Linda Yaccarino, sur… son réseau social, sans surprise.

Elon Musk said he doesn’t want companies to advertise and they should go f themselves though 🤷‍♀️ pic.twitter.com/ueynNLGV2Z