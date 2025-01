X dévoile son calendrier marketing 2025

Marronniers et social media.

Malgré les controverses qui entourent X depuis son rachat – mais surtout celles qui entourent son propriétaire actuel, Elon Musk – l’ancien Twitter reste un réseau majeur, sur lequel de nombreuses marques et agences ont toujours grand intérêt à se positionner. Si vous choisissez d’y rester actifs (ce qui est le cas de la Réclame), alors vous aurez besoin de quelques outils pour naviguer 2025 en évitant les courants contraires.

Les social media managers apprécieront ce calendrier de l’année 2025, mis au point par et pour X (mais rien ne vous empêche de vous en servir sur d’autres réseaux). Celui-ci se compose d’un calendrier global pour les audiences internationales, mais aussi d’un calendrier par pays, vous permettant d’adapter vos stratégies de communication sur les réseaux en fonction des actualités en cours pour chaque pays.

Pour la France, par exemple, on retrouve la Fashion Week de Paris en janvier et mars pour la mode masculine et féminine, le Marathon de Paris en avril ou encore le début de Miss France en décembre.

Pour découvrir tous les évènements de l’année et ne pas manquer d’opportunités marketing, consultez le calendrier complet ici.