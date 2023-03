Enfin un sac à dos conçu pour récupérer vos colis en point relais

Déjà “icolique”.

Qui a dit que transporter ses colis ne pouvait pas se faire avec style ? L’agence Wunderman Thompson a conçu pour bpost, la poste belge, le “bBag”, un sac à dos fait pour aller chercher vos colis en points relais. Avec ce style de bagage à votre épaule, votre cher vélo – et l’agence s’y connaît question deux roues – prendra tout son temps pour que l’on vous remarque, même par temps de pluie.

L’e-commerce et son service de livraison ultrarapide sont, certes, bien pratiques du point de vue du consommateur cossard. Après tout, ce n’est pas pour rien que ce marché se fait appeler “l’économie de la flemme”. Mais malheureusement, se faire livrer jusqu’au seuil de notre porte d’entrée ne peut se faire qu’au prix d’un impact carbone non négligeable.

Alors pour motiver toute la Belgique à se déplacer directement jusqu’au point relais le plus proche, l’agence Wunderman Thompson a lancé une campagne pour bpost autour d’un sac à dos adapté aux tailles des colis standards, fabriqué à la main avec des matériaux recyclés, complètement ajustable et plutôt “design” (coucou Freitag !) Afin de gagner l’un des 100 exemplaires produits, un concours est organisé par l’agence pour celles et ceux qui modifieraient leurs préférences de livraison pour une option plus durable, en se déplaçant à vélo ou à pied uniquement (vous pouvez déposer vos clés de voiture). Pour l’instant, du côté français, il n’y a rien à déclarer concernant un tel objet, alors on ne peut qu’applaudir nos voisins pour ce geste éco-responsable.