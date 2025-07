Cindy Rose succède à Mark Read chez WPP après une chute brutale en bourse

Changement de cap en pleine tempête.

WPP a officialisé le 10 juillet la nomination de Cindy Rose au poste de Chief Executive Officer. Elle prendra ses fonctions le 1er septembre 2025, succédant à Mark Read, en poste depuis 2018. Ce changement de direction se déroule dans un contexte difficile pour le groupe britannique, dont le titre a chuté de 18 % en bourse la veille de l’annonce, une baisse historique après avoir perdu son titre de numéro un mondial au profit de Publicis Groupe l’an dernier.

Le départ de Mark Read, arrivé aux commandes en 2018, survient après plusieurs années de transformation interne, mais aussi de résultats en demi-teinte. Sous sa direction, WPP a tenté de simplifier sa structure, fusionner nombre de réseaux d’agences et investir dans l’IA. Des efforts salués à court terme, mais qui peinent à convaincre durablement les marchés.

La perte du statut de première holding publicitaire mondiale est un signal symbolique fort : WPP n’est plus le leader incontesté qu’il était. L’évolution rapide du marché (fragmentation des médias, montée en puissance du retail media, accélération de l’IA générative…) met à rude épreuve les modèles classiques des grandes agences. WPP, malgré son envergure, semble jusqu’ici avoir du mal à s’adapter à la vitesse de ses concurrents ou à affirmer une vision stratégique claire.

C’est dans ce contexte tendu que Cindy Rose, actuellement COO Global Enterprise chez Microsoft et membre du conseil d’administration de WPP depuis 2019, prend la relève. “WPP est une entreprise que je connais et que j’aime – pas seulement pour mes six ans au conseil d’administration, mais aussi comme cliente et partenaire pendant de nombreuses années,” a-t-elle déclaré. “Je ne pourrais pas être plus heureuse ou plus enthousiaste à l’idée d’être nommée CEO.” Si son profil, mêlant tech, télécoms et entertainment, apparaît en phase avec les défis actuels du secteur, la tâche s’annonce lourde. WPP devra non seulement retrouver la confiance des marchés, mais aussi accélérer une transformation structurelle qui, pour l’instant, tarde à porter ses fruits.

Mark Read a exprimé son soutien à sa nomination : “Ayant travaillé en étroite collaboration avec Cindy ces six dernières années, je suis ravi de la voir nommée PDG de WPP. […] Elle apporte une expérience approfondie des technologies et de l’IA, ainsi que de leur impact transformateur sur les entreprises, et a dirigé avec succès de grandes organisations mondiales dont les talents étaient au cœur de leurs préoccupations. Après sept ans à la tête de WPP, je sais que je laisse WPP entre d’excellentes mains.”

Le changement de leadership sera effectif au 1ᵉʳ septembre. S’il ne sera plus opérationnel, Mark Read accompagnera Cindy Rose jusqu’à la fin de l’année pour une transition en douceur.