Mark Read quitte la tête de WPP dans un contexte difficile

Cannes 2025 a son sujet de discussion.

Changement de cap chez WPP. Le groupe britannique a annoncé ce lundi le départ de son directeur général, Mark Read, qui quittera ses fonctions le 31 décembre 2025, après sept ans à la tête du groupe et plus de trente ans en interne. Une page importante se tourne pour le géant de la publicité, propriétaire notamment des agences Ogilvy, VML et WPP Media (ex GroupM).

Cette annonce intervient alors que WPP traverse une période délicate. Le groupe a perdu son titre de numéro un mondial au profit de Publicis l’an dernier – en attendant que le conglomérat Omnicom IPG prenne le lead -, son action a chuté de 34 % depuis janvier, et le groupe aurait a perdu en mars les 700 millions de budget média de Coca-Cola aux États-Unis au profit de Publicis.

Dans un long message publié sur LinkedIn, Mark Read explique qu’il n’y a jamais de bon moment pour partir, mais qu’il estime « que le moment est venu » après près de sept ans de mandat. Il restera en poste jusqu’à la fin de l’année pour accompagner la transition, le temps que le conseil d’administration trouve un ou une successeur(e).

Nommé en 2018 après le départ de Martin Sorrell, fondateur emblématique de WPP, Mark Read avait pour mission de simplifier l’organisation du groupe, tout en redonnant de l’élan à la créativité et en accélérant sur la technologie. Sous son mandat, WPP a investi massivement dans l’IA, avec notamment le développement de la plateforme WPP Open. Une stratégie saluée par certains clients, le groupe se félicitant aujourd’hui de travailler avec quatre des cinq entreprises les plus valorisées au monde.

« WPP est aujourd’hui une entreprise plus simple, plus forte », assure-t-il. « Nos revenus avec nos plus gros clients ont progressé de manière constante, et nos scores de satisfaction sont à des niveaux record. » L’an dernier, le groupe a de nouveau été élu “Creative Company of the Year” au festival de Cannes Lions.

Mais ces signaux positifs n’ont pas suffi à rassurer les marchés. La croissance du groupe reste poussive, les prévisions 2025 sont prudentes, et la concurrence – Publicis en tête – ne ralentit pas. Le défi du prochain CEO sera donc de poursuivre la transformation, tout en ramenant la confiance des investisseurs et des clients.

Le président du conseil, Philip Jansen, a salué « la transformation opérée » par Mark Read, mettant en avant ses initiatives dans l’IA, la data et les services intégrés. Reste désormais à savoir qui prendra le relais d’un groupe qui, malgré les difficultés, restera la 3e holding mondiale de l’industrie publicitaire.