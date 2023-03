Roger Federer et Trevor Noah déraillent pour Suisse Tourisme

Par la magie de Grindelwald.

Suisse Tourisme a frappé fort (en chocolat) pour inviter les voyageurs à découvrir la beauté du pays du fromage. En réunissant l’humoriste américain Trevor Noah et le numéro 1 des ambassadeurs de la Suisse – légende du tennis au passage – Roger Federer, tout deux d’origine suisse et sud-africaine, la corporation a mené bon train sa campagne “Grand Train Tour of Switzerland” avec un humour frivole, des paysages couper le sifflet, une contrôleuse irréfragable et un jeu d’acteur qui envoit de la raquette.

Dans ce court-métrage qui respire la flore de Zermatt, Roger – plus convaincant que jamais dans le jeu d’acteur – et son collègue Trevor, en plein tournage pour Suisse Tourisme, se trompent de voie dans la célèbre gare helvétique de Zurich. Les deux compères finissent donc par traverser la contrée Suisse sur plus de 1280 km, avec des arrêts dans 45 villes différentes, à bord d’un des luxueux trains panoramiques du pays, direction la ville d’Interlaken. Sans ticket… Entre cités médiévales, lacs, montagnes, et glaciers, ce Grand Chelem alpin se fera au frais d’une fan généreuse, en esquivant au passage une amende des plus fumées. Que voulez-vous, c’est ça d’être connu.

Ce spot publicitaire à la dimension Meta s’accompagne d’un making-off qui raconte les coulisses du tournage. Il fait suite à une série de collaborations 5 étoiles avec Robert De Niro en 2021 et Anne Hathaway l’an passé, toujours au côté de l’illustre tennisman, représentant officiel de Suisse Tourisme.