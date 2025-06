La Poste passe en mode Tetris pour livrer vert

Une collaboration responsable.

La Poste dévoile une campagne pour le moins inattendue en collaboration avec la franchise Tetris, imaginée par l’agence Wings (BETC / Havas). Cette opération, lancée en France en juin 2025, vise à valoriser une innovation logistique bien réelle : le chargement optimisé de ses camions, inspiré du célèbre jeu vidéo.

En empilant méthodiquement ses colis, comme les blocs de Tetris, La Poste triple la capacité de ses véhicules, passant de 1 500 à 4 500 colis transportés. Résultat : une réduction annuelle de 15 000 tonnes d’émissions de CO₂. « Des collaborations inattendues entre marques, on en connaît tous. Mais ici, il ne s’agit pas seulement de designer une paire de sneakers : c’est tout un savoir-faire logistique qui a été repensé […] pour le bien commun », souligne Matthieu Bouilhot, directeur de création chez BETC.

Le plan média déployé pour la campagne La Poste x Tetris repose intégralement sur le digital, avec une présence stratégique sur les plateformes sociales de l’annonceur, ainsi que sur YouTube et TF1+ pour assurer une visibilité maximale au film de lancement. Le dispositif intègre également un volet influence, mobilisant notamment le média Hugo Décrypte, et un live event inédit sur Twitch animé par les streamers Doigby, Elian et Grimkujow. Une première prise de parole de La Poste sur la plateforme, qui témoigne d’une volonté claire de s’adresser à une audience plus jeune, tout en s’inscrivant dans une démarche de communication responsable et cohérente.

La campagne sera présentée à Vivatech Paris 2025, où Philippe Wahl (La Poste) et Maya Rogers (Tetris) prendront la parole sur la scène principale. Un timbre collector aux couleurs de Tetris marquera également cette collaboration. L’occasion de célébrer une franchise culte de plus de 40 ans, récemment remise au goût du jour avec un film sur Apple TV+.

Enfin, le dispositif média se veut lui-même responsable : l’achat d’espaces est optimisé via l’IA de Greenbids, tandis que les vidéos sont compressées par l’outil Cutz pour limiter leur empreinte carbone. Quand un jeu vidéo des années 80 devient un levier d’innovation durable, c’est tout un écosystème logistique qui change de niveau.

