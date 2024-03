Skims de Kim Kardashian s’offre Wieden+Kennedy pour sa première pub aux Oscars

Découvrez l’univers de la marque la tête dans les étoiles.

Une grande habituée de la provocation en tout genre, Kim Kardashian, prend cette fois une approche plus créative dans sa dernière campagne pour sa marque de lingerie et de lounge wear Skims, dont elle est la co-fondatrice. Accompagnée par Wieden+Kennedy Portland, que l’on connait pour des campagnes pour Nike, McDonald’s ou encore Old Spice, l’audace et la créativité n’étaient certainement pas négociables.

Cette campagne a été lancée pendant les Oscars hier soir à la télévision nationale américaine, et c’est la première campagne TV de Skims. Un pas vers l’avant important pour une marque qui a fait le top 100 du Times des compagnies les plus influentes de 2022, et qui est devenue en un temps record l’une des marques préférées des américains grâce à sa stratégie média basée sur la viralité. Il ne reste qu’à espérer qu’une campagne plus traditionnelle saura obtenir le même effet que des vidéos TikTok !

Cette campagne prend une approche résolument centrée sur le craft, et reprend les codes des films de science-fiction des années 70 (avec la musique Dream Weaver de Gary Wright’s en fond), sans pour autant laisser l’univers de Skims derrière. Un mélange des plus étonnants, mais qui permet de faire passer le message de produits “out of this world” auprès du consommateur. Quant à tous ces “klones” de Kim, ils nous font aisément comprendre à quel point son investissement dans sa marque est fort, pour notre plus grand plaisir de publicitaires… et peut-être pour celui des internautes.

Sans surprise, la campagne vivra également en ligne à travers du contenu social media, la stratégie (gagnante) de la marque depuis son lancement. Le OOH ne sera pas en reste et fera son apparition à Los Angeles et New-York.

« Pour notre toute première campagne conçue pour la télévision, nous voulions vraiment immerger les téléspectateurs dans l’univers de SKIMS et créer un film racontant l’histoire de notre marque et notre obsession pour le développement de produit de manière astucieuse, mais extravagante » déclare Kim Kardashian.