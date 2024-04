Webedia décode l’impact des influenceurs sur les consommateurs dans deux études inédites   

L’authenticité et la qualité en valeurs primordiales.

Les influenceurs font partie de notre vie, c’est indéniable. Ou plutôt, leurs contenus le font. Si vous scrollez quotidiennement sur les réseaux sociaux, nul doute que vous y croisez de nombreux influenceurs s’étant infiltrés dans votre algorithme… ou auxquels vous avez peut-être ouvert la porte. Après tout, 54 % des Français de 18 ans et plus regardent des contenus d’influenceurs plusieurs fois par semaine, un nombre qui s’élève à 88 % chez les 18-34 ans.

Webedia a dévoilé deux études à l’occasion du « Creators Live Grand Format » organisé à L’Élysées Biarritz à Paris le 2 avril. Intitulées “L’influence bien installée auprès des Français et utile” et “Influence : des rôles définis pour chacun selon sa puissance”, la première est une étude quantitative adressée à 1000 individus de plus de 18 ans, représentatifs de la population française, et réalisée en ligne du 12 au 14 mars par l’institut Dynata. La seconde a été réalisée par Webedia, interrogeant 247 créateurs de contenus.

Le public est intéressé par divers aspects des influenceurs : 34 % des Français attendent d’eux qu’ils partagent leur avis sur des produits ou marques, tandis que 30 % (47 % pour les 18-34 ans) s’intéressent à leur vie quotidienne. D’autres aspects comme les bons plans et l’inspiration sont également recherchés. Quant aux partenariats avec les marques, les consommateurs valorisent l’authenticité et la cohérence : ils plébiscitent les créateurs qui discutent de produits qu’ils utilisent réellement (41 %), qui évitent de réciter le discours marketing (36 %), et qui sont sélectifs vis-à-vis de leurs collaborations (29 %). Les contenus préférés incluent des tutoriels d’utilisation, des tests de produits (38 %), et des avis détaillés (28 %), révélant une attente forte pour des informations concrètes.

D’un autre côté, les créateurs de contenu eux-mêmes privilégient la pertinence par rapport à leur univers (82 %) et la cohérence avec leurs valeurs (63 %) comme critères principaux pour choisir avec quelles marques collaborer. Cette approche reflète une recherche d’authenticité partagée entre les créateurs et leur audience.

Par ailleurs, la recommandation par les pairs joue un rôle crucial dans le parcours d’achat des Français : 55 % découvrent de nouveaux produits grâce aux influenceurs renommés, particulièrement parmi les jeunes adultes (auprès des 18-34 ans, ce chiffre s’élève à 87 %). Les avis des consommateurs influencent fortement la perception de la qualité des produits des consommateurs (51 % la jugent grâce aux commentaires) et la décision finale d’achat (72 %), tout en ayant le pouvoir de dissuader d’un achat (63 % ont déjà changé d’avis à cause des avis sur un produit).

Pour plaire au public, pas de secret : les collaborations authentiques sont de mise, et les produits de qualité également. Le bouche-à-oreille reste une stratégie extrêmement forte, et qui se base principalement sur les atouts de votre produit ou service.