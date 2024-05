Les Flammes 2024, la cérémonie la plus populaire de l’année sur les réseaux sociaux ?

Un phénomène social amplifié par le Hip-Hop.

Le 25 avril dernier, la France voyait se dérouler la cérémonie des Flammes 2024. En l’espace de 24 heures, cet évènement a été le sujet de 302 000 réactions sur les réseaux sociaux, soit 26 % de plus que l’année dernière. Mais qu’est-ce qui a pu causer autant d’engouement autour de celui-ci ? Voilà deux ans que Yard et Booska-P, respectivement agence créative et évènementielle et média spécialisé dans les cultures populaires, collaborent avec la cérémonie des Flammes. Leur objectif principal : mettre en lumière la diversité et l’impact de la culture hip-hop francophone, ainsi que les genres artistiques qui en découlent.

Cette étude de l’agence We Are Social revient sur cet évènement sociétal et générationnel.

Dans un contexte où 68 % des jeunes franciliens expriment des troubles anxieux et la moitié envisage une guerre mondiale, la musique émerge comme un élément crucial pour la santé mentale, avec 71 % des personnes valorisant son impact positif selon l’IFPI. En 2024, la cérémonie a été soutenue par Spotify et Samsung, nouveaux partenaires de l’événement, et illustre l’importance de la musique dans la gestion du stress. Spotify, avec 19 millions d’utilisateurs mensuels en France, continue de marquer sa présence en sponsorisant la « Flamme Spotify de l’album de l’année« . De son côté, Samsung innove en permettant au public de voter pour leurs artistes préférés via des dispositifs dans les magasins Fnac et sur des Samsung Galaxy S24.

Cette cérémonie a vu diverses figures publiques y faire une apparition. DVM (une structure de streameurs issus de banlieue parisienne), Océane Amsler (influenceuse) ou encore Waly Dia (l’humoriste qui a ouvert la cérémonie), ont incarné la culture urbaine contemporaine tout en adressant des messages sociaux forts. L’événement a ainsi non seulement dynamisé le lien entre les différentes communautés via des plateformes numériques, mais a également mis en lumière des causes importantes, pour lesquelles ont pris la parole différentes personnalités, touchant un large public. Les interactions en ligne, notamment sur les réseaux sociaux, ont reflété un engagement profond des spectateurs, soulignant l’impact culturel et social de la cérémonie.

La Flamme de l’engagement social de l’année a été décernée au rappeur Zamdane pour son action avec SOS Méditerranée, illustrant l’importance de l’engagement des artistes envers des causes significatives. En dépit des critiques de certains groupes, la cérémonie a mis en évidence le rôle essentiel des artistes en tant que porte-paroles de la société, faisant des Flammes 2024 un rendez-vous qui a su mêler divertissement, conscience sociale et innovation culturelle.

La cérémonie des Flammes 2024 a été un creuset de dynamisme et d’engagement, marquée par des performances inoubliables. Le retour inattendu de La Fouine a généré un buzz immense, avec 38K conversations en 24 h, propulsant les ventes de billets pour son prochain concert et boostant ses streams Spotify de 152 %. Parallèlement, Aya Nakamura a dominé l’événement, surnommée « Reine de France », captivant l’audience avec une ouverture éblouissante et raflant trois prix prestigieux, ce qui a solidifié sa place de figure de proue de la musique française. Cette soirée a non seulement célébré la diversité et l’unité à travers le hip-hop et la pop, mais a aussi démontré l’impact profond de la musique en tant que vecteur de lien social. Pour rappel, le rap est le premier genre musical en France.

En termes d’engagement sur les réseaux sociaux, cette cérémonie a surpassé les Victoires de la Musique 2024, en générant 12 fois plus de commentaires. Elle a brillé par son mélange de célébration, de responsabilité sociale et d’unité générationnelle, honorant les figures emblématiques de la culture Française actuelle tout en intégrant des partenariats stratégiques avec Samsung et Spotify. Ces collaborations ont non seulement renforcé la légitimité de l’événement, mais ont également étendu sa visibilité, notamment à travers des activations dans les magasins Fnac.

