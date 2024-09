Avez-vous vu Lady Gaga s’attaquer à la Joconde pour le nouveau film « Joker » ?

Un sourire contre un autre.

Quand Harley Quinn se balade à la nuit tombée près du Louvre, on se dit qu’un malheur est vite arrivé. Surtout quand, peu de temps après, elle déambule dans les allées du célèbre musée, d’œuvre d’art en œuvre d’art, laissées à sa merci. Alors quand la compagne du Joker croise la femme mondialement connue pour son sourire tout aussi particulier, elle le lui redessine d’un coup de rouge à lèvres. Signature maison.

Il semble qu’elle ne soit pas aussi folle qu’annoncée dans le titre du nouvel opus de Warner Bros Pictures puisque ce grimage est apposé sur la vitre de protection du fameux tableau (quand bien même l’institution a toujours condamné ce geste venant d’activiste).

La Joconde, comme notre patrimoine, appartient aux générations futures.



Aucune cause ne peut justifier qu’il soit pris pour cible !



J’adresse tout mon soutien aux personnels du @museeLouvre. — Rachida Dati ن (@datirachida) January 28, 2024

Peut-être a-t-elle justement suivi le procès de ces deux activistes écologistes condamnées à 20 mois et 2 ans de prison pour avoir jeté de la soupe sur « Les Tournesols » de Van Gogh à la National Gallery le 14 octobre 2022. Une double promo pour le prix d’une et à la visibilité mondiale. Voire triple puisque Lady Gaga avait initialement teasé la sortie d’un album « compagnon » au film Joker : Folie à deux, intitulé Harlequin et dont vous entendez l’un des titres dans la vidéo. La vidéo a été simultanément diffusée sur les réseaux sociaux de la chanteuse et du musée.

On peut saluer cette collaboration originale entre Le Musée du Louvre et les studios Warner (qui ont réglé les couts de production), “en lien avec l’exposition « Figures du Fou. Du Moyen-Age aux Romantiques »”, précise l’institution. Le plus célèbre musée du monde semble vouloir s’ouvrir à un plus large public, qu’il ouvre ses portes au couple Carter (Beyoncé et Jay-Z) pour le clip Apeshit ou dévoile pour la toute première fois une exposition dédiée à la mode.