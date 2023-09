Zendaya et Aya Nakamura, Vénus de Lancôme au Louvre

Quand le luxe et l'art fusionnent pour célébrer la beauté à la Française.

La France a un soft power puissant, et celui-ci passe par différents mediums : parmi eux, le luxe et l’art ont un intérêt majeur aux yeux du monde. Cependant, ces deux éléments très français ne sont pas toujours associés, et c’est pourquoi cette collaboration entre Lancôme et le Louvre est unique.

Accompagnés par Publicis Luxe, les deux entités iconiques du paysage français s’allient avec les égéries Lancôme : Zendaya, Aya Nakamura, Amanda Seyfried et He Cong, alliant les scènes mondiale et française. Resplendissantes, les quatre muses représentent la beauté, un véritable art vivant se mouvant au milieu des pièces historiques du Louvre telles la Victoire de Samothrace, la Vénus d’Arles, la Diane de Gabii, Corinne ou la Vénus de Milo. Des pièces aussi célèbres que féminines et fortes.

Avec cette campagne, Lancôme vise à réunir les amateurs d’art et la jeunesse, avec ces égéries si largement appréciées par la gen Z. La marque prône la beauté, et la rapproche de l’art en la qualifiant d’”art vivant”, encourageant toutes celles qui le souhaiteraient à devenir les Vénus de leur vie.