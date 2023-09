Musique de la pub Lancôme X Le Louvre 2023

Quand les reines de la pop culture rencontrent les déesses du passé.

Impossible de choisir une musique au hasard quand il s’agit d’une publicité comme celle-ci, qui tend à installer une ambiance divine et glorifie l’art. Or, avec ce morceau pratiquement inconnu au bataillon, par contraste avec les oeuvres et les célébrités mondialement connues représentées dans cette campagne, il semble évident que autant Lancôme que le Louvre ont un goût plus poussé pour la qualité de l’ambiance sonore que pour la reconnaissance que peut leur apporter celle-ci – un choix qui semble évident, puisque ni l’un ni l’autre ne sont en manque de popularité.

La musique de la pub Beauty Is A Living Art : Lancôme X le Louvre est Elijah, de House of EL, en feat avec Laura Mvula et Jay Prince.

