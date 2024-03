W s'internationalise !

L’agence W et le Conran Design Group (fondé par Sir Terence Conran, oui, du fameux « Conran Shop »), deux noms emblématiques du monde du branding et du design, unissent leurs forces pour former un réseau mondial au sein du groupe Havas. Une nouvelle identité qui place le design au cœur des stratégies, des enjeux et des attentes des consommateurs. Le W Conran Group, c’est une implantation dans de nombreuses villes comme Londres, Mumbai et New York et plus d’une centaine de collaborateurs à Paris. Cette fusion promet d’être porteuse de progrès dans un monde où l’équilibre entre la croissance et la durabilité est devenu primordial.

Le lancement de ce rebranding s’accompagne d’une étude propriétaire nommée Citizen Brands, mettant en lumière les marques capables de répondre aux besoins des individus tout en contribuant positivement à la société. Ces informations et données ont été récoltées auprès d’acteurs du secteur. Les marques réussissent à répondre à ces besoins se sont vu générer des augmentations du prix de leurs actions beaucoup plus élevées.

Pour Yannick Bolloré, CEO d’Havas, cette alliance marque le début d’une nouvelle ère pour le groupe : « Conran Design Group est particulièrement bien placé pour fédérer ce nouveau réseau avec plus de 60 ans d’expérience dans la stratégie de marque et de design, une approche holistique, et l’avantage d’une envergure internationale associée à une approche locale. Quant à l’agence W, elle est le partenaire idéal pour soutenir le succès de cette initiative en France, grâce à son expérience longue de 25 ans dans l’aide à la transformation des entreprises, afin que celles-ci puissent contribuer positivement à la société. »

Thom Newton, Global CEO de Conran Design Group, souligne l’importance de cette collaboration : « Nous sommes entrés dans une ère d’attentes démesurées – et les marques sont soumises à une énorme pression pour faire mieux et plus grand. Cette situation va s’intensifier avec le climat actuel d’incertitude ainsi que les fortes pressions économiques et environnementales. Les leaders de marques seront tenus de jouer un rôle encore plus actif pour faire face à ces pressions. Notre étude montre que toutes les entreprises, quel que soit leur secteur, doivent trouver un moyen d’atteindre une croissance équilibrée, un besoin critique dans un monde de plus en plus déséquilibré. Mais plutôt que de privilégier la croissance seule – la croissance à tout prix – l’accent devrait être mis sur le progrès, un progrès à la fois équilibré et durable. Notre nouveau réseau mondial, soutenu par les données récoltées par Citizen Brands, aideront les marques à atteindre cet objectif. »

Denis Gancel, président et co-fondateur de W Conran Design, et Gilles Deléris, directeur de la création et co-fondateur de W Conran Design, expriment quant à eux leur fierté : « Nous sommes heureux et fiers que W, qui vient de fêter ses 25 ans, incarne le nouveau réseau de marque et de design d’Havas en France, sous le nom de W Conran Design. Cette ouverture internationale va amplifier pour nos clients le rayonnement stratégique et créatif de l’agence et élargir les opportunités pour les équipes. Cela témoigne de la place centrale du design dans les stratégies de marque à un moment où le progrès passe par l’équilibre entre sens et business. »

Le C et le D de Conran Design se cachent sur cet icône, saurez-vous les reconnaître ?