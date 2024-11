Vendée Globe – brouillon

L'aventure d'une vie.

Charal dévoile une série-documentaire inédite pour le Vendée Globe

À l’occasion de la 10ᵉ édition du Vendée Globe, Charal et VML lancent la série-documentaire « La quête d’une vie », diffusée sur la chaîne YouTube de la marque depuis le 9 novembre. Conçue pour illustrer le leitmotiv « Vivons Fort » de Charal, cette série plonge dans les coulisses de la préparation de la Charal Sailing Team et de son skipper, Jérémie Beyou, figure emblématique de cette course. Avec cette première production documentaire, Charal explore les défis humains et techniques de la compétition.

Cette série en six épisodes de 5 à 8 minutes lève le voile sur l’ampleur de l’effort collectif nécessaire pour affronter le Vendée Globe. Si cette course en solitaire met en avant la résilience et l’endurance individuelle des skippers, elle repose aussi sur le travail de l’ombre des ingénieurs, routeurs météo et autres techniciens qui soutiennent Jérémie Beyou. Cette production révèle une dimension collective souvent méconnue de cette aventure extrême, dans laquelle l’ensemble de l’équipe se consacre à la réussite de l’IMOCA Charal 2.

« Avec cette série, nous voulions montrer que derrière l’exploit solitaire du Vendée Globe se cache une aventure profondément collective, un défi de tous les instants qui fait résonner les valeurs de force et de persévérance chères à Charal. Nous sommes fiers d’avoir pu initier et accompagner ce projet, en montrant toute la profondeur humaine de cette incroyable préparation. », souligne Dimitri Guerassimov, directeur de la création de VML France.

Produit par le studio Quad Lab, connu pour ses productions immersives comme la série Tour de France : Au cœur du Peloton sur Netflix, ce documentaire se distingue par une identité visuelle et sonore immersive, renforçant l’intensité de la préparation et de la course. Tandis que le Vendée Globe s’est élancé le 10 novembre dernier des Sables d’Olonne, cette série offre aux spectateurs une plongée inédite dans le quotidien de ceux qui se tiennent aux côtés du skipper dans ce défi autour du monde.

La bande-annonce

La quête d’une vie – épisode 1

Fiche technique