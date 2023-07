Le stade Vélodrome transformé en barbecue Chaud comme la braise.

Pour le plus grand plaisir des supporters de l'OM.

C’est l’été, et cela signifie vacances en perspective pour la plupart d’entre vous. Sauf que pour certains, les vacances ne sont pas forcément une bonne chose. Parmi ceux qui ne sont pas toujours heureux de voir les jours s’allonger sont les fans de foot, pour qui la saison est mise en pause. C’est le cas des fans de l’OM, pour qui les matchs majeurs au Vélodrome sont des évènements importants.

Le stade mythique est reconnu pour son atmosphère bouillante à chaque match, en ligne avec son apparence ressemblant à celle d’un volcan. D’autant plus que les fumigènes sont appréciés par les supporters, créant un nuage de fumée s’échappant de la bouche du volcan. Pour rendre honneur à sa chaleur, trois créatifs se sont rassemblés pour créer un barbecue inspiré du design du Vélodrome.

Et celui-ci lui ressemble à s’y méprendre. De quoi tenter les fans de l’OM et lancer quelques conversations passionnées autour du feu cet été. Et surtout, de quoi nous faire espérer que ce projet prenne vie… En effet, il ne s’agit pour l’instant que d’un modèle 3D posté sur Behance, réalisé par le motion designer Nathan Tekaya et imaginé par Boris Lavergne et Thomas Brouchon, créatifs de l’agence MNSTR. Mais les comparses ont l’air d’avoir envie de le réaliser, et on ne peut que leur souhaiter la même chose.