Samuel L. Jackson soutient les éoliennes en mer avec des chips et beaucoup de motherf***ing

Et l'aide involontaire d'un certain Donald Trump.

Lancée fin juillet 2025, la campagne de Vattenfall et Nord DDB avec Samuel L. Jackson, autour de snacks d’algues cultivées en mer, aura su faire parler d’elle avec plus de 400.000 vues sur YouTube et 1,25 million sur Instagram. Entre storytelling engagé, innovation environnementale et habile diffusion, la marque a réussi à transformer un message technique sur l’éolien offshore en un récit grand public, au moment même où le débat sur les windmills refait surface.

Pour promouvoir l’éolien offshore sous un angle inédit, le fournisseur d’énergie de l’État suédois a imaginé les Wind Farmed Seaweed Snacks : des en-cas conçus à partir d’algues cultivées entre les turbines de son parc de Vesterhav Syd, au Danemark. En associant cette innovation culinaire à la présence charismatique de Samuel L. Jackson, la marque met en avant le potentiel du multi-usage marin et renforce l’acceptabilité de ses installations en mer. Même si, tragiquement, nous ne pouvons pas nous porter garant de leurs goûts… et que, encore plus tragiquement, ces snacks ne sont pas à vendre. Même s’ils sont bien réels.

L’acteur, ancien étudiant en biologie marine, redonne vie à sa passion, et qualifie les snacks de « some serious gourmet sh*t », plaçant ainsi le projet sous le signe de l’engagement écologique et de l’audace créative. L’anecdote fun ? Selon Marcos Angelides (Publicis Media), cette phrase a été ajoutée à la campagne par l’acteur. De quoi la rendre encore plus réelle.

La production des snacks n’a pas vocation commerciale : seuls quelques exemplaires ont été distribués à des journalistes et des influenceurs dans le cadre de la campagne. Cette démarche ciblée visait à susciter débat et visibilité, et semble avoir porté ses fruits : l’initiative a été relayée largement, notamment grâce à la forte personnalité et portée médiatique de Samuel L. Jackson.

Pourquoi le timing était-il excellent, et a donc contribué à la visibilité de cette opération ? Donald Trump, en visite en Écosse, appelait à « stop the windmills » (arrêtez les éoliennes) pas loin d’une semaine avant la sortie du projet, fustigeant leur impact visuel et écologique. La campagne de Vattenfall, à l’inverse, prouve combien l’éolien peut être réinventé, socialement utile et tourné vers l’avenir. Le meilleur dans tout cela ? Le film publicitaire était déjà en production bien avant cette opportunité – comme nous pouvions nous en douter pour un tournage de cette envergure.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de Vattenfall, sur une page web conçue comme une expérience.

Vattenfall n’en est pas à son premier coup d’éclat, et les plus fidèles d’entre vous se souviendront certainement de sa campagne avec Cara Delevingne en 2023. Peut-être s’agissait-il là, à notre insu, du début d’une longue série.