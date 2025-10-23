McDonald’s fait danser la nuit avec ses arches lumineuses

Par Myléna T. le 23/10/2025

Temps de lecture : 2 min

Une campagne pour les fêtards.

En Suède, McDonald’s et l’agence NORD DDB signent une nouvelle campagne print déployée depuis le 21 octobre 2025. Conçue pour les noctambules, cette prise de parole célèbre les arches dorées à travers une esthétique inspirée des clubs et des pistes de danse. Le principe : rappeler subtilement que, lorsque la fête se termine, McDonald’s reste encore ouvert.

L’opération repose sur une série d’affiches placées à proximité des bars et des lieux de vie nocturne. Dans la pénombre urbaine, ces visuels se distinguent par leur jeu de lumières : faisceaux, reflets et néons se croisent pour évoquer la forme du “M” emblématique. Sans logo, sans produit, ces compositions lumineuses parviennent à faire exister la marque par simple suggestion. Une campagne qui souligne la force symbolique de McDonald’s, dont les codes graphiques se reconnaissent instantanément.

Avec cette campagne, NORD DDB poursuit une approche déjà éprouvée par la marque : miser sur le minimalisme et la reconnaissance sensorielle plutôt que sur la démonstration produit et continue d’explorer un territoire créatif où l’identité de marque se passe de mots. En plaçant la lumière au cœur du dispositif, l’agence traduit la présence du fast-food dans la vie nocturne.

Au-delà de l’exercice de style, la campagne illustre une stratégie de fond. McDonald’s s’ancre dans le quotidien de ses consommateurs en s’adaptant à leurs rythmes de vie. En Suède, comme ailleurs, le passage d’après soirée chez McDonald’s s’est imposé comme un rituel presque culturel. Ces affiches viennent ainsi prolonger l’expérience en accompagnant symboliquement le chemin du retour, entre la piste de danse et le comptoir.

Crédits

  • Agence : NORD DDB
  • Annonceur : McDonald's
  • Pays : Suède
  • Diffusion : Octobre 2025

