SNCF Connect transforme le train en accélérateur de vie avec Rosa Paris

Retrouvez-vous.

Après le succès de son premier opus, SNCF Connect et Rosa Paris poursuivent leur récit émotionnel avec un nouveau film publicitaire, toujours signé “Retrouvez-vous”. Diffusé en prime time et au cinéma depuis le 7 mars, ce spot met en scène un jeune homme dont le destin bascule grâce à un simple billet de train.

Dans cette nouvelle campagne, on suit Zak, 17 ans, passionné de danse mais freiné par ses doutes et l’incompréhension de son entourage. C’est finalement son frère qui va lui ouvrir la voie en lui réservant un billet via SNCF Connect, transformant un trajet en une opportunité de réaliser ses rêves. Une histoire qui illustre la volonté de la marque : montrer que le train n’est pas qu’un moyen de transport, mais aussi un tremplin vers de nouvelles perspectives.

Réalisé par Katia Lewkowicz (Grand Bazar), le film alterne entre moments d’introspection et envolées chorégraphiques, soulignant la quête de liberté du personnage. La bande-son, portée par le titre “Monde” de Luidji, renforce l’intensité du récit et ancre la campagne dans un univers à la fois réaliste et poétique.

Marie Perrin, directrice de la marque SNCF Connect, résume ainsi l’intention du projet : « Cette campagne se regarde comme un clip grâce à son univers musical et à la beauté des séquences dansées. »

Orchestrée par Havas Media, la campagne est déployée en TV et cinéma, avec des formats de 85 et 40 secondes, complétés par des versions 30 et 20 secondes diffusées en digital. Une vingtaine de contenus dédiés aux réseaux sociaux prolongeront la narration tout au long de l’année.

Avec ce second volet de “Retrouvez-vous”, SNCF Connect renforce son positionnement émotionnel et son lien avec les voyageurs. Une démonstration que parfois, un simple clic peut tout changer.

