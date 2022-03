Consentement : les Lapins Crétins s’engagent pour les droits des enfants avec l’UNICEF

BWAAAH !!! Pas touche à mon Lapin Crétin.

Après une première prise de parole en 2017, Ubisoft et l’UNICEF France renouvellent leur engagement auprès des enfants avec un nouveau film et une série d’affiches pour sensibiliser les enfants au consentement et à l’égalité entre filles et garçons.

Mettant en scène les Lapins Crétins, la campagne aborde de manière décalée et inhabituelle la question du consentement et celle de l’égalité entre les sexes. La vidéo s’adresse directement aux enfants et transmet un message clair : « Le consentement, c’est respecter le choix de chacun« . Tous les enfants doivent être protégés de la violence, il est ainsi important de les sensibiliser le plus tôt possible au respect de leur corps et de celui des autres, mais aussi de les encourager à parler à un adulte de confiance en cas de problème.

« Très tôt, Ubisoft a voulu jouer un rôle dans la prise de conscience du public pour les droits des enfants, alors aujourd’hui, nous continuons le combat avec l’UNICEF » a commeté Bénédicte Germain, directrice générale d’Ubisoft France.

En plus de ce film, l’UNICEF France distribuera 11 posters et livrets d’activités dans lesquels les Lapins Crétins expliquent les droits de l’enfant. Ces supports seront diffusés dans des écoles et structures périscolaires partenaires de l’UNICEF, ainsi que par le biais d’un réseau de bénévoles chargés d’actions éducatives. Rendez-vous sur le site de l’UNICEF pour télécharger ces contenus.

« La lutte contre les violences faites aux enfants et la discrimination basée sur le genre sont des sujets essentiels pour l’UNICEF. Grâce à l’engagement d’Ubisoft et des Lapins Crétins, l’UNICEF est fier de mettre en avant ces thématiques centrales pour l’épanouissement de chaque enfant. », a déclaré Ann Avril, directrice générale de l’UNICEF France.