Ubisoft agace les joueurs d’Assassin’s Creed avec des pubs interstitielles en plein jeu

SOS gamer désespéré recherche AdBlocker pour console.

En fin de semaine dernière, Ubisoft a suscité un tollé après l’apparition inattendue de publicités dans son jeu Assassin’s Creed Odyssey. Les joueurs sur Xbox et PlayStation ont été surpris par des annonces publicitaires en plein écran lors d’une partie. Cette intrusion publicitaire a été vivement critiquée par les utilisateurs de Reddit, certains la qualifiant d’expérience déplaisante. Fabien Darrigues, porte-parole d’Ubisoft, a attribué cet incident à une « erreur technique », assurant que le problème a été rapidement résolu après sa découverte.

L’introduction de ces publicités était initialement prévue pour le menu principal d’autres jeux Assassin’s Creed, visant à promouvoir Assassin’s Creed Mirage, le dernier opus de la saga en promotion pour le Black Friday. Cependant, en raison d’une supposée erreur technique, les annonces ont interrompu l’expérience de jeu de certains gamers. La réaction des joueurs à cette intrusion publicitaire a été majoritairement négative, certains exprimant leur mécontentement sur les plateformes en ligne. Et on peut les comprendre. À environ 60 € à sa sortie, un jeu comme Assassin’s Creed Odyssey n’avait pas pour habitude d’afficher des pop-ups en plein écran.

Cette démarche d’Ubisoft soulève des questions sur l’avenir de la publicité dans les jeux vidéo. Bien qu’Ubisoft ait déjà diffusé des publicités bien mieux intégrées dans ses jeux, cette nouvelle approche marque un changement significatif. La réaction négative des joueurs à ces publicités intrusives pourrait avoir des implications importantes pour l’entreprise et pour l’industrie du jeu vidéo en général. Il reste à voir comment Ubisoft et d’autres éditeurs vont naviguer dans ce contexte, entre désir de revenus incrémentaux et satisfaction des joueurs.