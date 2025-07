IKEA transforme Paris en bibliothèque à ciel ouvert

Un meuble suédois XXL.

Du 22 au 27 juillet 2025, IKEA France, accompagné de l’agence ubi, investit les quais de Seine avec une opération estivale aussi culturelle que populaire : la Billyothèque. Inspirée de la célèbre étagère BILLY – le basique intemporel d’IKEA –, cette bibliothèque partagée à ciel ouvert s’installe sur le Port de la Gare (Paris 13e, symboliquement à deux pas de la BnF) avec l’objectif d’encourager la lecture. Réalisée en partenariat avec Le Livre de Poche et Bibliothèques Sans Frontières, cette activation éphémère mettra à disposition des passants plusieurs milliers de livres, dans un dispositif gratuit et accessible à tous.

La structure de 30 mètres, composée de rayonnages remplis d’ouvrages variés (romans, mangas, BD, essais, jeunesse…), invitera chacun à déposer un livre et repartir avec un autre, dans une logique de troc simple : un livre pour un livre. L’événement revendique une approche généreuse et inclusive de la culture, dans l’esprit des boîtes à livres urbaines, mais à une échelle inédite.

Pensée comme un lieu vivant, la Billyothèque sera animée par des conseillers de lecture et conçue pour créer des échanges de livres en plein cœur de l’été parisien. Une fois l’événement terminé, les livres restants seront collectés et redistribués par Bibliothèques Sans Frontières, renforçant la dimension solidaire de l’opération.

Avec cette nouvelle activation, ubi poursuit une collaboration entamée il y a plus de vingt ans avec IKEA, jalonnée de campagnes dans l’espace public à forte valeur d’usage. « Ce projet, c’est toute la philosophie d’ubi : c’est avec des idées simples qu’on marque le quotidien. […] La Billyothèque en est une nouvelle preuve : une initiative culturelle et accessible, qui fait vivre l’esprit IKEA dans la ville, avec générosité et justesse » souligne Inès Mergny, directrice générale opérationnelle et associée d’ubi.

Un projet qui s’inscrit dans la continuité d’une communication de proximité, ancrée dans la ville.