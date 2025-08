Uber Eats mise sur l’IA pour sublimer ses menus et booster les ventes

Un coup de pouce visuel.

Uber Eats déploie depuis fin juillet une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle. La plateforme de livraison entend ainsi équiper ses restaurateurs partenaires d’outils visant à rendre leurs menus plus lisibles et, surtout, plus désirables. Cette campagne repose exclusivement sur l’application mobile et sera accessible aux utilisateurs du monde entier.

Première nouveauté : la génération et l’amélioration d’images de plats par IA. Selon Uber Eats, l’outil est capable de “détecter et améliorer les images de mauvaise qualité” en jouant sur le cadrage, la lumière, le fond ou encore le contenant. Dans certains cas, des parties du plat sont même reconstituées à partir d’autres éléments visuels. Cette manipulation vise à homogénéiser l’aspect des menus et à supprimer les visuels peu engageants souvent envoyés par les commerçants eux-mêmes.

Cette logique de standardisation s’applique également aux textes. Les menus peuvent désormais bénéficier de descriptions générées automatiquement et les avis clients sont résumés pour faire ressortir les éléments récurrents, positifs comme négatifs. Les restaurateurs peuvent éditer les contenus produits par l’IA, notamment pour corriger des approximations ou ajuster le ton. Uber Eats précise que les commerçants peuvent modifier les contenus générés à tout moment, afin de limiter les erreurs liées à l’intelligence artificielle.

Autre fonctionnalité notable : les clients peuvent désormais ajouter une photo de leur plat au moment de laisser un avis. Aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et au Mexique, ces contributions peuvent être rémunérées via un système de microcrédits Uber Cash, à condition que l’image soit jugée publiable. Un moyen pour la plateforme d’enrichir ses fiches restaurants sans produire elle-même le contenu, tout en incitant les utilisateurs à générer des visuels de qualité.

Enfin, Uber Eats introduit un outil de conversation en temps réel entre commerçants et clients, le Live Order Chat. Ce canal permet de clarifier des demandes spécifiques, d’alerter en cas de rupture ou de vérifier des restrictions alimentaires avant l’envoi de la commande. Ce contact direct pourrait améliorer la satisfaction client, mais suppose une implication plus active des restaurateurs dans le processus de livraison.

Cette série d’ajouts poursuit un même objectif : augmenter la désirabilité des plats et, par extension, le panier moyen. Reste à voir si cette promesse d’une restauration plus “photogénique” séduira les consommateurs… ou si elle ne contribuera pas à flouter davantage la limite entre contenu réel et création automatisée.