Uber Eats et Jude Law : la comédie romantique revue à la sauce delivery

Quand Cupidon fatigue, le scooter prend le relais.

Trop de romance tue la romance. C’est l’idée derrière la nouvelle campagne d’Uber Eats au Royaume-Uni, portée par Jude Law et orchestrée par Mother London.

Dans un film de 60 secondes réalisé par David Shane, l’acteur traverse Londres, happé par les clichés de la comédie romantique : une librairie pleine de charme, une rencontre accidentelle avec des cartons, un chien irrésistible. Mais à chaque fois, Jude Law décline, l’air amusé, comme s’il en avait assez de répéter les mêmes scènes depuis vingt ans. Jusqu’au moment où, lassé, il choisit le confort d’un banc et le réconfort d’une commande Uber Eats.

Avec ce territoire de communication baptisé “When You’ve Done Enough, Uber Eats”, la plateforme ne promet plus le grand frisson, mais la simplicité.

Au-delà du clin d’œil, Uber Eats cherche à se différencier dans un marché saturé, où la bataille se joue désormais sur la préférence de marque autant que sur la rapidité de livraison. Miser sur la nostalgie d’une star associée à la rom-com permet de jouer la carte de l’affection culturelle, tout en revendiquant l’ordinaire comme un luxe moderne.

En détournant les codes du cinéma romantique, Uber Eats offre à Jude Law un rôle inattendu : celui de l’homme qui dit non à Cupidon… mais oui à un repas livré.