Le football américain ne sert qu’à vendre de la nourriture — Bradley Cooper s’en indigne, pas Uber Eats

Par Iris M. le 16/09/2025

Temps de lecture : 1 min

Un sacré complot.

Après Matthew McConaughey l’an dernier, Uber Eats revient avec une nouvelle star hollywoodienne pour porter sa communication aux États-Unis. Bradley Cooper incarne le visage de la dernière campagne conçue par l’agence Special, diffusée à l’occasion du lancement de la nouvelle saison de NFL.

Dans ces films, l’acteur se retrouve confronté à une rumeur délirante : le football américain n’existerait que pour donner aux spectateurs une excuse de commander à manger. Bradley Cooper s’emporte, réfute avec énergie cette « théorie du complot » et finit par transformer le débat en une démonstration burlesque où les plats les plus populaires se mêlent aux touchdowns.

Cette approche humoristique s’inscrit dans la continuité des campagnes américaines d’Uber Eats, qui jouent volontiers avec les codes de la culture populaire. Cette fois, la marque troque l’autodérision pour un absurde conspirationniste.

Le choix de la NFL permet à Uber Eats de s’associer à un moment culturel incontournable, avec une audience massive et une résonance nationale. Face à une concurrence renforcée, notamment DoorDash et Grubhub, la plateforme rappelle ainsi que chaque match peut devenir synonyme de repas livré.

Crédits

  • Annonceur : Uber Eats
  • Célébrité : Bradley Cooper
  • Agence : Special US
  • Diffusion : Septembre 2025
  • Pays : Global

