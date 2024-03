Musique de la pub Uber Eats 2024 avec Sophie Marceau, SCH et Léna Situations

Même l'été on est mieux chez soi.

Uber Eats dévoile une campagne vidéo incitant à rester chez soi pour déguster un bon repas livré par l’application. Car oui, on est toujours mieux chez soi que dehors – Sophie Marceau peut le confirmer ! Elle quitte en vitesse la cérémonie du festival de Paris 2024, après avoir remporté le prix de la meilleure actrice, et s’empresse de rejoindre son domicile pour ne pas manquer sa commande livrée chez elle. SCH et Léna Situations sont aussi de la partie et vont tout faire pour esquiver leurs obligations. Comme quoi, rien ne vaut un bon repas Uber Eats.

La musique de la pub Uber Eats 2024 avec Sophie Marceau – C’est bon de décommander est « Les Quatre Saisons – L’Été » de Vivaldi.

