Oublier son portefeuille ? Plus un problème avec Vipps

Cours Forrest, cours !

Connaissez-vous cette sensation glaçante qui vous prend de cours quand vous vous rendez soudain compte, après une recherche effrénée dans chacune de vos poches, que vous avez oublié votre portefeuille ? C’est sur cet effroi universel que se base cette campagne de Try pour l’application norvégienne de paiement mobile Vipps.

Avec cette campagne, Vipps annonce le lancement du paiement sans contact directement depuis un smartphone. « C’est un grand moment pour nous : nous attaquer à l’un des plus grands noms de la tech tout en restant fidèles à ce que nous faisons de mieux : rendre les choses vraiment, vraiment simples », déclare Lars Istre, directeur marketing de Vipps.

Le succès est immédiat : en une demi-journée, plus de 100 000 Norvégiens activent le service, et la croissance continue. En une semaine, 10 % des utilisateurs éligibles ont déjà adopté la solution. Selon Lars Istre : « Il ne s’agit pas seulement de lancer un service — il s’agit de montrer qu’une entreprise norvégienne peut rivaliser avec les plus grands acteurs mondiaux tout en restant ludique et simple. ». Un défi qui jusqu’ici semble réussi.