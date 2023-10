La vie n’est pas un catalogue IKEA

Tyler Durden nous avait prévenus.

Cela ne vous aura pas échappé, nos vies sont loin d’être parfaites, et nos intérieurs le reflètent bien. Canapé griffé par le chat, tapis tâché lors d’une soirée trop arrosée, vase fissuré après une chute dont vous l’avez (presque) sauvé ; nous voilà bien loin des pubs IKEA qui vous ont donné d’acheter ces articles. Et l’enseigne, après des années d’intérieurs tirés à 4 épingles, prône désormais l’authenticité. (Ce qui est un peu ironique quand on sait que le catalogue IKEA est de nos jours généré en 3D. Passons !)

Dans sa dernière campagne, IKEA Norvège semble en effet entamer sa publicité d’une manière que l’on connait bien : musique apaisante, intérieur parfait et prix défilants à l’écran, tous plus aguicheurs les uns que les autres. Pourtant, ces pièces de rêve révèlent vite leurs sombres secrets : vomi maternel sur canapé, pipi canin en intérieur, et soirée façon Projet X dans le douillet domicile familial.

Accompagnée par l’agence TRY, l’enseigne met en avant l’aspect pratique de ses produits dans cette campagne. En effet, le canapé recouvert de vomi est doté d’une housse pouvant être lavée à la machine. Le tapis plein d’urine se lave à 40 degrés. Et les pièces de rechange des meubles peuvent être commandées gratuitement – pour réparer ce qui n’a pas survécu a la soirée. De quoi vous concocter un intérieur à l’épreuve de la vie.