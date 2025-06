IKEA célèbre les meubles témoins de vie quotidienne avec Made for Life

L’émotion sincère, pas la perfection.

Avec sa nouvelle campagne “Made for Life”, IKEA Norvège prend le contrepied des pubs de mobilier trop léchées pour être crédibles. Ici, pas de salons immaculés ni de familles parfaites, mais des moments de vie bruts, parfois bancals, souvent touchants. Et au milieu de tout cela : les meubles IKEA, témoins discrets de ce qui compte vraiment.

Imaginée par l’agence norvégienne Try et mise en images par Jakob Marky (Bacon), la campagne s’attarde sur des histoires du quotidien. Des scènes sans dialogues, portées par une réalisation très sobre et une musique originale qui laisse toute la place à l’émotion.

Ce que la campagne réussit particulièrement, c’est de mettre le produit en retrait sans jamais le rendre secondaire. Les meubles sont là, utiles, parfois usés, mais toujours à leur place. Plutôt que de chercher à impressionner, IKEA préfère montrer à quel point ses objets font partie de nos vies, dans les bons comme dans les mauvais moments.