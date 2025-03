“Va chier” : ce message que vous réserve la Ligue contre le cancer

Une campagne qui ne tourne pas autour du pot.

Le cancer colorectal est le deuxième cancer le plus meurtrier en France, avec plus de 17 000 décès par an. Pourtant, un dépistage simple, rapide et gratuit existe. Malgré cela, seuls un tiers des plus de 50 ans y ont recours. Face à cette réalité alarmante, la Ligue contre le cancer et DDB Paris ont décidé de bousculer les consciences avec une campagne percutante intitulée « Va chier ».

L’objectif ? Faire parler, faire réagir et surtout, inciter à l’action. Car si le dépistage est un sujet médical, il reste avant tout une question de vie ou de mort. Quitte à choquer, la Ligue assume : les lignes doivent bouger.

Pour amplifier la portée de cette prise de parole, la Ligue contre le cancer invite chacun à relayer le message tout au long du mois de mars, période clé de sensibilisation au dépistage du cancer colorectal (Mars Bleu). Influenceurs, médias, citoyens engagés… La mission est collective. Quant au dépistage, il est simplifié par le fait que depuis 2022, les kits de dépistage sont adressés à domicile.

Avec « Va chier », la Ligue contre le cancer et DDB Paris rappellent une vérité simple : se faire dépister, c’est peut-être sauver sa vie.