Leboncoin immo affirme son leadership avec une campagne qui joue admirablement avec les mots et Paris 

Au prix à Goncourt, en négo à Commerce, une folie à Méricourt.

Le marché immobilier connaît une période de transition, et leboncoin immo entend bien accompagner sa reprise en 2025 avec une campagne de communication ambitieuse. Fort de son 1 million d’annonces et de ses 14 millions de visiteurs uniques par mois, la plateforme réaffirme son rôle clé sur le marché français en déployant une communication d’envergure. De quoi convaincre 70 % des professionnels du secteur qui ont déjà recours à ses services d’annonces.

Pour renforcer sa position, leboncoin immo introduit un nouveau logo dédié à ses campagnes de communication et une nouvelle signature, « le bien pour tous ».

Au cœur de cette initiative, un dispositif d’affichage original s’étend à travers Paris. Avec des accroches humoristiques détournant les noms des stations de métro – « Double séjour à Anvers », « Triplex à Dupleix » ou « Double vitrage à Opéra » – la campagne met en avant la diversité des biens proposés sur la plateforme. Ces messages s’affichent dans des lieux stratégiques comme les quais de la Gare Montparnasse, la station Chaussée d’Antin, ainsi que sur les écrans publicitaires des enseignes Monoprix et Carrefour City.

Au-delà de l’affichage, le dispositif inclut également quatre spots radio de 25 secondes diffusés à partir du 20 janvier. Fidèles au ton léger et accessible de la marque, ils illustrent des situations du quotidien liées à la recherche immobilière, tout en soulignant la rapidité, la diversité et l’accessibilité des offres disponibles sur leboncoin immo.Face à un marché locatif sous tension, aux difficultés du neuf et à un pouvoir d’achat en baisse, leboncoin immo choisit d’investir massivement pour accompagner la reprise du secteur en 2025. « En tant que leader, nous estimons qu’il est crucial d’investir significativement dans notre stratégie de communication avec pour finalité de soutenir au mieux le business des professionnels en générant toujours plus de leads acquéreurs et vendeurs », déclare Aurélien Flament, directeur de leboncoin immo.

