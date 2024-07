Le TéFéCé présente son nouveau maillot lors du match France-Belgique

C’est le pompon sur la Garonne.

Si pour vous une poche se situe dans un pantalon et une malle est le coffre de votre grenier, alors vous n’êtes probablement pas toulousain. En tant que quatrième plus grande ville de France, Toulouse a bien des spécificités, et ses habitants avec leur caractère bien trempé en sont fiers.

Même si le surnom de Toulouse est la ville rose, le Toulouse Football Club, plus connu sous le nom de TéFéCé, se défend sous la couleur violette. Pour la première fois, le club collabore avec Nike pour son nouveau maillot. Or, la ville et l’équipementier ont décidé de l’annoncer en grandes pompes.

C’est le match de l’Euro opposant la France à la Belgique que le Toulouse Football Club a choisi pour diffuser sa nouvelle campagne. Produite par l’agence Verywell, celle-ci annonce le nouveau maillot de l’équipe en collaboration avec Nike, en respectant l’âme de la ville de Toulouse.

Tout le long du film, la campagne rappelle le caractère unique toulousain de par les expressions, la cité de l’espace ou encore les fameuses chocolatines (géantes) qui suscitent tant de débats dans le reste du pays. Le tout est accompagné de figures locales comme le champion du monde Fabien Barthez et l’équipe du Stade Toulousain.

Cette campagne a fait sensation puisqu’elle a recueilli un demi-million de vues sur Instagram en seulement quelques heures. Couronnée d’une victoire de la France face à la Belgique, cette soirée ne pouvait pas mieux se dérouler.