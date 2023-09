Le Toulouse FC célèbre l’héritage régional avec son 3ᵉ maillot

Des joueurs renommés Ariège, Aveyron, Gers ou Carcassonne.

Le Toulouse Football Club, ou TéFéCé pour les intimes, a récemment dévoilé son troisième maillot pour la saison 2023-2024, arborant un style distinctif qui représente un moment notable dans le monde du football français. Ce maillot blanc pur intègre de manière subtile les chiffres des neuf départements fortement associés au club, offrant ainsi une représentation visuelle de l’histoire et de l’identité de la région Occitanie.

Pour le match de Ligue 1 Toulouse FC – Clermont Foot du dimanche 3 septembre 2023, les noms des joueurs au dos des maillots ont été remplacés par ceux des départements et des cités emblématiques d’Occitanie, illustrant ainsi l’engagement profond du club envers sa région. De cette manière, Thijs Dallinga, qui arborait fièrement le numéro 9, a véritablement incarné l’esprit de l’Ariège, tandis que Niklas Schmidt a porté avec une fierté tout aussi grande le nom de Figeac.

Au-delà du gazon, à travers une série de neuf épisodes de podcasts exclusifs, la campagne de dévoilement du maillot a établi un lien authentique entre le Toulouse FC, son nouvel équipement et les fidèles supporters, renforçant ainsi les liens du club au sein de sa communauté locale. Chacun de ces épisodes correspondait à l’un des neuf départements symbolisés sur le maillot Third. Cette initiative visait à donner au maillot « third », une signification plus large que celle d’un simple vêtement sportif, en le transformant en un « maillot heard » (écouté). En collaborant avec des personnalités locales bien connues telles que Fabien Barthez, Patricia et Laurent du Gers, ainsi que la voix distinctive de Jean Rességuié, le club a cherché à renforcer les liens entre lui-même, ses supporters, et les différentes régions représentées sur le maillot, créant ainsi une connexion plus profonde et inclusive. Dans son ensemble, le Maillot Third 2023 du TFC incarne une célébration de l’authenticité régionale tout en mettant en avant la synergie entre le sport et la culture, un hommage réussi à l’initiative de l’agence toulousaine Verywell. Applaudissements mérités et 2-2 au tableau d’affichage ce dimanche !

Sébastien Duhamel, directeur marketing communication digital du TéFéCé, explique la genèse du maillot : « Un maillot se conçoit en règle générale entre 18 mois et 12 mois avant sa date de sortie. Ce qui fait un bon maillot c’est avant tout un bon storytelling, les éléments de design doivent être au service du storytelling et pas l’inverse, c’est ce qui fait que les gens vont s’identifier à l’histoire qu’on va chercher à leur raconter. Et ce maillot vient concrétiser une stratégie claire : nous avons dans un premier temps concentré nos efforts pour ré-ancrer le club dans sa ville. Cela s’est matérialisé par de nombreuses initiatives à l’instar du maillot extérieur de la saison dernière reprenant la Skyline de Toulouse. Dans un deuxième temps notre volonté a été de raconter une histoire autour de la région et de la connexion du club avec son territoire. »