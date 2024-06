Surprise ! L’ode à la frite de McDonald’s 

Love is in the frie.

Vous voyez cette sensation, quand vous pensiez en avoir fini avec vos frites, puis que SURPRISE ! Vous en retrouvez une au fond du sachet ? S’il vous est déjà arrivé de manger fast-food, elle devrait vous être familière. Eh bien, c’est dans cette dernière que McDonald’s UK tire l’inspiration de sa nouvelle campagne : “Surprise Fries”. À croire que McDo aime tout autant les frites que vous… comme en témoigne cette déclaration d’amour.

Pour la marque, il s’agit d’une campagne à mi-chemin entre le branding et l’activation promotionnelle. Ce qui ne l’empêche pas d’être réussie… et surtout, efficace. Selon System 1, la reconnaissance de marque est à 95 %, (86 % dans les 9 premières secondes avant l’apparition de celle-ci), tandis que son impact à court terme est exceptionnel, selon le trublion britannique de la mesure de l’efficacité publicitaire. C’est du pur McDo, et du pur Leo Burnett. Il suffit de voir à quoi la marque est habituée !

On doit cette campagne en deux parties à Leo Burnett London ainsi qu’à TMS. Après le brand building, dont la vidéo a été réalisée par la première agence, c’est l’heure de la promotion concrétisée par la seconde : pour chaque achat d’un cornet de frites moyen ou grand, celui-ci viendra avec un sticker à décoller… sous lequel se cache votre prochain cadeau, qui peut aller des chaussettes brandées McDo à 200 livres sterling. Lancée depuis mai, la campagne est à retrouver jusqu’au 2 juillet.