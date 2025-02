TikTok Automotive Ads : TikTok cible les constructeurs automobiles avec des formats sur-mesure

37 % des utilisateurs de TikTok sont à la recherche de véhicules neufs ou d'occasion.

Les marques automobiles doivent aujourd’hui s’adapter à un parcours d’achat de plus en plus digitalisé, où l’engagement des consommateurs se disperse sur de multiples plateformes. Pour répondre à ces nouveaux défis, TikTok dévoile TikTok Automotive Ads, une solution publicitaire pensée pour connecter les utilisateurs aux véhicules qui leur correspondent, directement depuis leur fil d’actualité.

Face à un marché sous tension, les constructeurs et concessionnaires cherchent des stratégies plus ciblées et efficaces. TikTok Automotive Ads s’appuie sur un catalogue intelligent pour proposer des annonces personnalisées en fonction des préférences et comportements des utilisateurs. Deux formats sont disponibles : Vidéo + Product Card, qui associe un contenu immersif à des recommandations interactives, et Multi-link Carousel Card, permettant de promouvoir plusieurs modèles sans vidéo.

Avec un ciblage basé sur l’intention d’achat et un système d’association des véhicules optimisé, la plateforme promet des performances supérieures aux formats classiques. Peugeot a ainsi enregistré une réduction de 95 % du coût par engagement, tandis que plusieurs concessionnaires ont constaté une hausse significative du trafic qualifié selon TikTok.

Loin de se limiter à la notoriété, TikTok Automotive Ads veut faire de la plateforme un levier direct de conversion. En intégrant un accès fluide aux stocks disponibles et en simplifiant le parcours d’achat, la plateforme ambitionne de transformer l’exploration en action. Avec 37 % des utilisateurs TikTok en recherche d’un véhicule neuf ou d’occasion, la bataille pour capter leur attention se joue désormais entre deux swipes.